Donald Tramp koji u Gazi pije koktele sa polugolim premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, a milijarder Ilon Mask jede lepinje i pleše dok novčanice padaju sa neba – sve ovo prikazuje AI-generisani video koji je predsednik Sjedinjenih Američkih Država podelio na svojoj platformi Truth Social, uz natpis: „Gaza 2025… šta je sledeće?“

Video koji bi trebalo da predstavlja zamišljenu budućnost razorene palestinske teritorije je, kako se da i naslutiti, izazvao burne reakcije.

The Trump Gaza video is quite possibly the most disgusting, the most shameful, the most hideous public communication by a US President in living memory.

— Matthew Stadlen (@MatthewStadlen) February 26, 2025