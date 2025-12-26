Donald Tramp izjavio je da su američke snage izvele „brojne savršene udare“ na kampove Islamske države u severozapadnoj Nigeriji. Tome su prethodile višenedeljnih optužbe da vlast te zemlje ne čini dovoljno da zaštiti hrišćane od nasilja ekstremista

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države pokrenule „moćne i smrtonosne“ napade protiv snaga terorističke organizacije Islamska država u Nigeriji, nakon što je prethodno nedeljama optuživao vladu te zapadnoafričke zemlje da nije uspela da obuzda progon hrišćana.

Donald Tramp je kazao i da su izvršeni „brojni savršeni udari“.

„Večeras, po mom naređenju kao vrhovnog komandanta, Sjedinjene Države su pokrenule snažan i smrtonosan udar protiv terorističkog ološa Islamske države na severozapadu Nigerije, koji progoni i svirepo ubija, prvenstveno, nevine hrišćane, na nivoima kakvi nisu viđeni godinama, pa čak i vekovima“, rekao je Tramp na platformi Trouth social.

Dodao je da je „ranije upozorio ove teroriste da ako ne zaustave klanje hrišćana, nastaće pakao“, navodeći da se to „večeras dogodilo“.

Američka komanda za Afriku, koja nadgleda američke vojne operacije u Africi, saopštila je da je njena „prva procena da je više terorista Islamske države ubijeno u svojim kampovima“ u Nigeriji, prenosi CBS.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Ministar odbrane SAD Pit Hegset je na platformi Iks naveo da je američki predsednik „prošlog meseca bio jasan: ubijanje nevinih hrišćana u Nigeriji (i drugde) mora da se završi“. Dodao je da je Islamska država to saznala „večeras – na Božić“.

„Više informacija će biti objavljeno… Zahvalan sam nigerijskoj vladi na podršci i saradnji“, rekao je Hegset.

Ministarstvo spoljnih poslova Nigerije potvrdilo je u saopštenju napade i naznačilo da je unapred dobilo obaveštenje, navodeći da „nigerijske vlasti ostaju angažovane u strukturiranoj bezbednosnoj saradnji sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, u rešavanju stalne pretnje terorističkog i nasilnog ekstremizma“.

„To je dovelo do preciznih pogodaka terorističkih meta u Nigeriji vazdušnim napadima na severozapadu. Terorističko nasilje u bilo kom obliku, bilo da je usmereno na hrišćane, muslimane ili druge zajednice, ostaje uvreda za vrednosti Nigerije i za međunarodni mir i bezbednost“, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Nigerije.

Početkom novembra, Tramp je rekao da je naložio Pentagonu da se „pripremi za moguću akciju“ u Nigeriji, navodeći da nigerijska vlada ne čini dovoljno u borbi protiv progona hrišćana u toj zemlji.

Izvor: Tanjug

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.