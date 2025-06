Proslava trijumfa PSG-a u finalu Lige šampiona pretvorila se u tragediju – dvoje ljudi izgubilo je život, a gotovo 200 osoba zadobilo je povrede u neredom zahvaćenom Parizu. Uhapšeno je ukupno 426 učesnika sukoba.

Proslavu su obeležili brojni incidenti na više lokacija u gradu, uključujući Jelisejska polja, parisku obilaznicu i četvrt Port de Sen Klu, preneo je francuski BFM.

Prema podacima pariske policije, mnogi uhapšeni su posedovali pirotehniku i zapaljive materijale.

Na Trgu Etoal demonstranti su probili policijski kordon, a na Jelisejskim poljima zapaljen je automobil, opljačkana je i jedna prodavnica obuće. U Port de Sen Klua zapaljena su dva automobila i razbijena autobuska stanica, a policija je intervenisala suzavcem.

This is Paris.

If you import third world you become third world.

pic.twitter.com/INNGm1J8AV

— Isabella Maria DeLuca (@IsabellaMDeLuca) May 31, 2025