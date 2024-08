Više od 100 ljudi je uhapšeno tokom protesta u centru Londona čiji je povod bilo ubistvo tri devojčice nožem i raniji nemiri u Sautportu, saopštila je Metropolitenska policija.

Metropolitenska policija je saopštila da su hapšenja izvršena zbog različitih krivičnih dela, uključujući nasilno ponašanje, napad na radnika hitne pomoći i kršenje uslova protesta u sredu uveče.

Protest je organizovan povodom smrtonosnih uboda nožem tri devojčice na plesnom takmičenju u Sautportu u ponedeljak.

U saopštenju, policija je je navela da su policajci bili raspoređeni kako bi „osigurali da se nemiri zadrže pod kontrolom“, ali je dodao da su neki od njih „pretrpeli lakše povrede“.

Two tier policing in London yet again as baton wielding officers face off with the concerned British public following the brutal murder of 3 small children in Southport.

Stark contrast to how they „police“ „Pro Palestine“ hate marches. pic.twitter.com/CBezLWsC5e

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 31, 2024