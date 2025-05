Policija u Liverpulu je saopštila da je uhapšen muškarac (53) iz tog grada, koji je automobilom uleteo u gomilu ljudi na paradi pobede, koju je organizovao istoimeni fudbalski klub iz tog grada proslavljajući ovogodišnju titulu u Premijer ligi.

„Molimo ljude da ne spekulišu o okolnostima koje su se dogodile u Ulici Voter u centru Liverpula. Možemo potvrditi da je uhapšeni 53-godišnji beli Britanac iz oblasti Liverpula. U toku je opsežna istraga kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do sudara“, navodi se u saopštenju policije koje je preneo BBC.

Policija je saopštila da je neposredno posle 18 časova primila prijave o sudaru automobila sa više pešaka u Ulici Voter u Liverpulu.

Građani su pozvani da ne šire uznemirujuće sadržaje o incidentu preko društvenih mreža, a zvanični organi do sada nisu dali saopštenje o eventualnim žrtvama ili povređenima.

The individual responsible for driving a vehicle into crowds gathered for Liverpool’s English Premier League victory parade has been taken into custody. Numerous people were injured in this tragic event. Our deepest sympathies and thoughts are with the victims and their families… pic.twitter.com/QxJfn6bhm3

— सचिन राणा (@Itssachinrana) May 26, 2025