Pet osoba je ubijeno, a četiri su povređene nakon što je Mihail Paramonov (17) pobesneo na proslavi 15. rođendana jedne devojčice u gradu Bajkalsku, u Irkutskoj oblasti u Sibiru, kada je 14-godišnja devojčica koja je bila gošća na rođendanu odbila da ima seks sa njim.

Prijatelji devojčice su pokušali da je zaštite nakon što je ona odbila Paramanova. Oni su rekli Paramonovu da ode da spava jer je „pijan“.

Međtutim, Paramonov, čiji roditelji su vlasnici vikendice, odnosno „dače“ u kojoj je organizovana proslava rođendana, bio je „veoma pijan“ pa je napao i ubio četvoricu tinejdžera nožem, piše „Dejli mejl“.

U napadu su stradala deca uzrasta od 13 do 16 godina, prenosi TASS, a među 14 prisutnih četvoro njih je ranjeno.

Jedna petnaestogodišnja devojčica se pretvarala da je mrtva nakon što je izbodena, što joj je verovatno spasilo život. Ona je otrčala po pomoć kod komšinice koja je pozvala policiju.

Kada je policija stigla, videla je osumnjičenog „golog kako drži nož“.

On je zatim utrčao nazad u kuću i „otvorio kanister sa gasom“, a zatim zapalio kuću i pritom i sam stradao.

Policija je u spaljenoj kući pronašla pet tela – četiri tinejdžera i jednu tinejdžerku.

🇷🇺 A mass murder occurred in Baikalsk, Irkutsk region of the Russian Federation, on the night of May 28, – Russian media

A teenager attacked his peers with a knife, with whom he spent the night in a private house. As a result, five people died, including the attacker himself.… pic.twitter.com/ZJpcjy3E2U

— ★V141NG★🏴‍☠️ (@V141NGs) May 28, 2025