Sajt Grokipedije će pokretati četbot Grok AI i pomoći će kompaniji xAI, koja je u vlasništvu američkog mogula Ilona Maska - „da bolje razume svet i univerzum“

Kompanija za razvoj veštačke inteligencije xAI, koja je u vlasništvu Ilona Maska, planira da pokrene pandan Vikipediji, a ta enciklopedija trebalo bi da se zove Grokipedija.

Navedeno je da bi Grokipedija trebalo da bude „veliko poboljšanje“ u odnosu na popularnu Vikupediju.

Sajt Grokipedije će pokretati četbot Grok AI i pomoći će kompaniji xAI „da bolje razume svet i univerzum“, objavio je ekonomski i biznis sajt Mint.

Mask je najavio Grokipediju u dva posta na društvenoj mreži Iks.

Sajt otvorenog koda

U jednom postu, Mask je pozvao ljude da se pridruže kompaniji xAI i „pomognu u izgradnji Grokipedje“, koju je opisao kao „skladište znanja otvorenog koda koje je znatno bolje od Vikipedije“.

Mask je naveo da će Grokipedija biti dostupna javnosti bez ograničenja u korišćenju.

Sajt otvorenog koda, pokretan veštačkom inteligencijom, koristio bi veštačku inteligenciju za automatsko ispravljanje grešaka i pomoć u osiguravanju da je sadržaj Grokipedije tačan i da se oslanja na činjence.

„Gradimo Grokipediju xAI“, napisao je Mask u drugoj objavi, dodajući da će to biti „ogromno poboljšanje u odnosu na Vikipediju“.

Mask je ranije optužio Vikipediju da je pristrasna zbog uređivanja termina „recesija“ više od 180 puta u jednoj nedelji 2022. godine, a godinu kasnije doveo je u pitanje njenu neutralnost i transparentnost.

U decembru je predložio korisnicima Vikipedije da prestanu da je doniraju zbog navodne investicije od 50 miliona dolara u projekte raznolikosti, ravnopravnosti i inkluzije.

_*Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. _Pretplatite se sada!