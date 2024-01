Svetski lideri, šefovi industrije i predstavnici nevladinih organizacija okupili su se u Davosu na godišnjem Svetskom ekonomskom forumu, koji se ove godine organizuje pod sloganom „Obnova poverenja“.

Na skupu, koji je počeo 15. januara, učestvuje više od 100 predstavnika država, velikih međunarodnih organizacija, predstavnika civilnog društva, lidera, eksperata, predstavnika mladih i medija.

Ključne teme

Četiri ključne teme ovogodišnjeg sastanka su „Postizanje bezbednosti i saradnje u podeljenom svetu“, „Kreiranje rasta i poslova za novu eru“, „Veštačka inteligencija kao pokretačka sila ekonomije i društva“ i „Dugoročna strategija za klimu, prirodu i energetiku“.

Međutim, britanski list Gardijan piše da je zabrinutost da bi pojačane geopolitičke tenzije mogle da naškode ionako poljuljanoj globalnoj ekonomiji.

Tri goruće aktuelne teme, Ukrajina, Bliski istok i Tajvan, prete da zasene sastanak Svetskog ekonomskog foruma sa ciljem da se obnovi poverenje nakon niza neuspeha pretrpljenih u protekle četiri godine, uključujući rat, pandemiju korona virusa i globalnu krizu troškova života, piše Gardijan.

Na početku samita govore kineski premijer Li Ćang, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Kosovo i Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Forumu u okviru sesije „Diplomatski dijalog“ na temu Zapadnog Balkana.

Ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode je nekoliko dana pre Davosa najavio da je jedna od tema Foruma „Postizanje bezbednosti i saradnje u podeljenom svetu“ posebno važna za Kosovo, dijalog sa Srbijom i ceo region Zapadnog Balkana.

„Drago mi je da će i kosovski premijer Aljbin Kurti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić biti prisutni“, naveo je Rode na društvenoj mreži Iks.

Next week, this year's @wef in Davos will kick off! With all key themes being relevant, "Achieving Security & Cooperation in a Fractured World" particularly resonates for 🇽🇰, the 🇽🇰-🇷🇸 dialogue, & the entire WEB-region. Glad to see both @albinkurti & @avucic will be present. https://t.co/HeMFXOrM1C

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) January 12, 2024