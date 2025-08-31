Sutra počinje zvanični program samita Šangajske organizacije za saradnju, veliki svetski događaj, na koji je pozvan predsednik Vučić. On je izjavio da će o tom putu odlučiti u zavisnosti od prilika u zemlji

Kineski i ruski mediji javili su o dolasku Rusog predsednika Vladimira Putina u Tijandžin na severu Kine, na samit Šangajske organizacije za saradnju. koji se promoviše kao suprotstavljanje zapadu drugim modelom vladavine i koji okuplja veliki deo planete.

Zvanični program počinje sutra, 1. septembra, a još uvek nema potvrde da li će samitu prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dolazi 20 lidera

Šangajska organizacija za saradnju okuplja 10 zemalja članica i 16 zemalja posmatrača ili partnera i predstavlja polovinu svetskog stanovništva i 23,5 odsto svetskog BDP. Predstavlja se kao kontra teža NATO.

Kako se opisuje, ova organizacija održava najveći samit od kada je formirana 2001. godine, u kontekstu brojnih kriza koje direktno pogađaju njene članove – trgovinska konfrontacija SAD sa Kinom i Indijom, rat u Ukrajini, nuklearna svađa sa Iranom.

Na samitu u Šangaju će učestvovati 20 lidera, a među njima i predsednici Irana i Turske Masud Pezeškijan, Redžep Tajip Erdogan, kao i indijski premijer Narendra Modi. Očekuju se i zvaničnici više međunarodnih i regionalnih organizacija.

Vojna parada

Neki od učesnika, među kojima su Putin i Pezeškijan, pozvani su da produže boravak do srede da bi prisustvovali velikoj vojnoj paradi u Pekingu povodom 80 godina od kraja Drugog svetskog rata i pobede Kine nad Japanom.

Za tu priliku će i severnokorejski lider Kim Džong Un, koji retko izlazi iz svoje zemlje, doći da bude uz kineskog predsednika Si Đinpinga.

Kako je javio CNN, među ostalim gostima nalaze se i evropski lideri bliski Rusiji, poput Aleksandra Vučića iz Srbije i Roberta Fica iz Slovačke.

Parada, koja će se održati na Trgu Tjenanmen u Pekingu 3. septembra, deo je kineskih svečanosti povodom obeležavanja 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata, nakon formalne kapitulacije Japana.

Vučić

Predsednik Vučić je najavio nedavno da u septembru putuje u Kinu i susret sa presednikom Si Đinpingom.

„Od 1. do 6. septembra, pet dana ću biti u Kini. Biće verovatno i Putin, pa ću možda i sa njim da se vidim. Čujem da će možda da dođe i Tramp. Nisam siguran. Bog sveti zna kako to ide. Ali su mi najavili da će biti posebna večera 5. septembra – rekao je Vučić uoči obeležavanja vojne akcije Oluja.

Vučić je precizirao da 3. septembra predsednik Kine organizuje večeru, ali da su mu rekli da će neki od velikih svetskih lidera praviti večeru 5. septembra, te da mora da ostane do tada.

Pre dva dana, RIA Novosti su objavile informaciju da će predsednik Rusije Vladimir Putin boraviti u Kini od 31. avgusta do 3. septembra, gde će se sastati i sa Vučićem.

Prema ovom mediju, pomoćnik ruskog predsednika, Jurij Ušakov, naglasio je da će razgovori Putina i Vučića obuhvatiti trenutno stanje na Kosovu i Metohiji, kao i pitanja u vezi sa Republikom Srpskom. Dva lidera će takođe detaljno razmatrati rusko-srpsku saradnju, sa posebnim fokusom na energetski sektor, ali i na druge strateške oblasti zajedničkog interesa.

Kolebanje

Tokom poslednje dve nedelje predsednik Vučić je dva puta nagovestio da možda i neće ići.

Prvi put nakon velikih protesta u celoj Srbiji, kada je komentarišući nerede tokom demonstracija rekao da će uvek da bude sa svojim narodom.

„Nigde ne idem, nigde da mrdnem neću. Moram da idem u Kinu jer verujem da ću tamo imati priliku da razgovaram i sa predsednikom Putinom i sa predsednikom Sijem, ali ako ne budem mogao, neću ići. Nemam nikakav problem ni sa čim, jer ja od svoje otadžbine ništa preče nemam“, rekao je tad.

Drugi put 28. avgusta uveče na televiziji Pink kazao je da se nada i da bi trebalo da ide u Kinu, ukoliko ovde ne bude većih problema.

„Ne bih da napustim zemlju, a da postoje nekakvi veliki problemi u zemlji. Ako napustim zemlju, to znači da sam siguran da velikih problema neće biti“, konstatovao je Vučić.

Mediji nagađaju da se predsednik Vučić dvoumi zato što će u Šangaju biti predsednik Severne Koreje, Kim Džong Un, beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, i drugi predsednici koji se u svetu smatraju autokratama, pa zato traži opravdanje u unutrašnjim prilikama.