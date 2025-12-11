Nakon što je vlada bila primorana da povuče nacrt budžeta za 2026. godinu, a zemlju zahvatile masovne demonstracije, premijer Rosen Željazkov podneo je ostavku. Građani optužuju vlasti da nisu uspeli da suzbiju duboko ukorenjenu korupciju

Premijer Bugarske Rosen Željazkov podneo je ostavku nakon višenedeljnih masovnih protesta širom zemlje, koji su izbili zbog nezadovoljstva ekonomskom politikom vlade i njenim neuspehom u borbi protiv raširene korupcije.

Željazkov je svoju odluku saopštio u obraćanju uživo na nacionalnoj televiziji, svega nekoliko minuta pre nego što je parlament trebalo da glasa o predlogu za izglasavanje nepoverenja njegovom kabinetu.

Vlada je prošle nedelje, pod pritiskom protesta i žestokih kritika javnosti, povukla nacrt budžeta za 2026. godinu — prvi koji je trebalo da bude pripremljen u evrima uoči ulaska Bugarske u evrozonu 1. januara 2026.

Sinoć se u centru Sofije okupilo više hiljada građana na još jednom protestu protiv vlasti, tokom kojeg je uhapšeno više od 30 ljudi. Ovaj skup je samo jedan u nizu masovnih demonstracija na kojima učesnici izražavaju nezadovoljstvo, tvrdeći da vlada nije uspela da suzbije korupciju koja već godinama opterećuje zemlju.

Izvor: Rojters