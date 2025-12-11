Premijer Bugarske Rosen Željazkov podneo je ostavku nakon višenedeljnih masovnih protesta širom zemlje, koji su izbili zbog nezadovoljstva ekonomskom politikom vlade i njenim neuspehom u borbi protiv raširene korupcije.
Željazkov je svoju odluku saopštio u obraćanju uživo na nacionalnoj televiziji, svega nekoliko minuta pre nego što je parlament trebalo da glasa o predlogu za izglasavanje nepoverenja njegovom kabinetu.
Vlada je prošle nedelje, pod pritiskom protesta i žestokih kritika javnosti, povukla nacrt budžeta za 2026. godinu — prvi koji je trebalo da bude pripremljen u evrima uoči ulaska Bugarske u evrozonu 1. januara 2026.
Sinoć se u centru Sofije okupilo više hiljada građana na još jednom protestu protiv vlasti, tokom kojeg je uhapšeno više od 30 ljudi. Ovaj skup je samo jedan u nizu masovnih demonstracija na kojima učesnici izražavaju nezadovoljstvo, tvrdeći da vlada nije uspela da suzbije korupciju koja već godinama opterećuje zemlju.
