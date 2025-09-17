košarka
Neka neko javi Nemcima da su prvaci Evrope
Nemci su opet najbolji u košarci, a u Nemačkoj nemaš sa kime o tome da popričaš. Pre ćeš naći sagovornika o trećeligaškoj fudbalskoj utakmici ili seriji „Mesto zločina“
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić postao je član Kuće slavnih, koju je Košarkaški savez Španije osnovao u saradnji sa prestižnim listom As 2019. godine, saopštio je Košarkaški savez Srbije (KSS).
Pešić je jedini trener koji je član klase 2025, koja će biti krunisana 16. oktobra u Ljeidi.
Među igračima koji su dobili to prestižno priznanje su Rudi Fernandes, Đordi Viljakampa, Luci Paskua, Ana Belen Alvaro i Džo Arlauskas, a pored njih, tu su i sudija Santijago Fernandes i klubovi Huventud i Estudijantes.
„Pešić je jedan od evropskih trenerskih velikana. U Španiji je vodio Đironu, sa kojom je osvojio FIBA Kup Radivoja Koraća 1995, Valensiju, a poseban trag ostavio je u Barseloni, sa kojom je osvojio dve titule prvaka Španije, tri kupa i prvu Evroligu u istoriji kluba 2003. godine“, navodi se u saopštenju koje je objavio list As.
Kuća slavnih španske košarke imaće od ove godine 73 člana, a osim Pešića, u njoj se od 2021. godini nalazi i Božidar Maljković.
Predsednik KSS Nebojša Čović čestitao je Pešiću i naveo da to priznanje nije iznenađenje za sve koji znaju šta on znači za evropsku i svetsku košarku.
„Njegov doprinos španskoj košarci je ogroman, ne samo kroz trofeje koje je osvajao, već i kroz profesionalizam, znanje i autoritet koji je preneo na generacije igrača i trenera. Nažalost, često se naši ljudi mnogo više cene u inostranstvu, nego u Srbiji, ali verujem da i ovde znaju da je Pešić vrhunski trener i lider“, naveo je Čović.
Izvor: FoNet
