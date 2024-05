Slovački premijer Robert Fico upucan je pre nekoliko dana u Hadlovi, nakon sastanka kabineta. On se trenutno nalazi u teškom stanju, a njegove dužnosti je privremeno preuzeo njegov zamenik i ministar odbrane Slovačke Robert Kalinjak.

Odmah nakon što je vest o atentatu na slovačkog premijera objavljena, nizale su se poruke podrške evropskih političara. Srpski političari su za to vreme na društvenim mrežama postavljali saopštenja o navodnim pretnjama predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Prva među njima bila je Sandra Božić. Nju pored mogućnosti atentata na Vučića, brine i bes opozicije, koja je navodno glavni uzrok pretnji koje predsednik dobija.

„Poruke koje pozivaju na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, oduvek su bile jedna od glavnih smernica za obračunavanje s političkim neistomišljenicima opozicije“, napisala je.

Lančana reakcija tviteraške odbrane Aleksandra Vučića je odmah usledila, a njoj se pridružio i Nebojša Bakarec. On je, ničim izazvan, okarakterisao opoziconare kao „ubilačke ludake”, a član predsedništva SNS-a Zoran Tomić takođe je imao komentar:

„Svaku priliku, svaki tragičan događaj mrzitelji i bedni lešinari koriste da pokažu koliko su dobri u toj veštini mržnje i pretnji, koju mašinski mozak obožava. Nema šanse da propuste priliku da ne zaprete Vučiću, da ga ne napadnu i pokušaju da zaplaše misleći da će time nešto postići. Dok se pristojan svet gnuša današnje tragedije u Slovačkoj, taj akt osuđuje, tako mrzitelji odmah sve dovode u vezu sa svojim bolesnim fantazijama i željom da nekom ludaku daju ideju da i na Vučiću treba izvršiti takav čin“.

Vučić se iskrada čuvarima, Brnabićka brine

Za to vreme, svega nekoliko dana nakon događaja koji je potresao političku scenu Evrope, predsednik Srbije je na svom TikTok nalogu objavio snimak u kome kaže da se „nekada iskrade svojim čuvarima i vozi sam”.

U videu uz muziku iz filma „Nacinalna klasa“ izmontirani su svi njegovi snimci u kojima vozi auto.

Uz oznaku „P. S.“ on je napisao: „Ne iskradam se ja da vozim, nego da vidim kako idu radovi… Toliko me poznajete“.

I dok je ovim snimkom predsednik želeo da pokaže kako i on nekada radi stvari koje rade svi drugi ljudi, a i da se on ničega ne boji, predsednica Skupštine Ana Brnabić je na društvenoj mreži X iskazala zabrinutost za predsednika i oštro osudila izjavu Gorana Markovića da je Vučić „odavno mrtav u moralnom smislu”.

„Bilo je potrebno samo nekoliko dana nakon pokušaja ubistva slovačkog premijera Roberta Fica u trenutku dok se još ne zna da li će on preživeti, da ‘elita’ u Srbiji nastavi sa narativom koji ohrabruje, opravdava i dovodi do takvih akcija ,u ovom slučaju protiv predsednika Srbije”, napisala je Brnabić.

Ovim putem, Brnabić je osudila i to što niko iz opozicije ne poziva na to da se sa ovakvim komentarima prestane.

Dodala je da je ovo ,,narativ koji dovede do toga da neko uzme oružje u ruke” i da je to otvoreni poziv da neko na taj način „reši problem” Aleksandra Vučića.

Vučić o „prijatelju Srbije“ Ficu i sopstvenoj hrabrosti

Na dan kada je slovački premijer upucan, Vučić je držao govor u Ruskom domu i tada pozvao narod da se moli za njegovo zdravlje. Fica je nazvao jednim od malobrojnih slobodnih i slobodarskih lidera u Evropi i velikim prijateljem Srbije.

Kasnije je Vučić sa građanima podelio sledeću priču, u kojoj nije mogao sa izostavi hvalospev svojoj hrabrosti:

„On je jedan veliki lider nesalomive volje koji se retko pronalaze. To što oni pričaju je glupost da je on ovakav i onakav, on je čovek koji ima svoj mozak. Ja ne mogu da se poredim sa njim, ali danas su se mnogi začudili u Crnoj Gori odakle Vučiću hrabrost, da sve ono onako kaže i o velikim silama, došao je u NATO zemlju da sve to kaže o njima, da kaže o domaćinu, da kaže o nekom drugom, trećem, petom iako sam ja naravno vodio računa kako i na koji način da govorim. Ali sam se čvrsto držao stavova Republike Srbije“.

Vučić je takođe najavio da će, zajedno sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, otići da poseti Roberta Fica.

Istorijat pretnji

Kasnije je u javnost izašla vest da je Draganu Mijatoviću iz Sombora, koji je na društvenoj mreži Iks, posle napada u Handlovu, napisao da je „to bila proba za atentat na predsednika Srbije“, određeno policijsko zadržavanje od 48 sati.

Ovo nije prvi put da predsednik dobija ovakve pretnje na društvenim mrežama. Slične pretnje upućene su Vučiću i za vreme pandemije koronavirusa. Tada je Demokratska stranka izašla u javnost sa saopštenjem da osuđuje ovakve napade, ali i da oni dolaze planirano, od ljudi bliskih Vučiću.

Srđan Milivojević ocenio je tada da užasne pretnje porodici predsednika Srpske napredne stranke i njemu lično dolaze od osoba koje su davno prepoznate kao Vučićeve marionete.

Milivojević je naveo da „suočen sa katastrofalnim učinkom svoje vlasti, Aleksandar Vučić pribegava najprizemnijim trikovima iz vremena kada je bio ministar informisanja, očigledno zaboravljajući kako se završio taj period strahovlade u kojoj je on bio jedna od udarnih pesnica tadašnjeg režima“.

A saga sa pretnjama počela je mnogo ranije, još 2015. godine, kada je Vučić bio premijer Srbije. Tada je izvesni Predrag Momčilović na svom Fejsbuk nalogu napisao:

„Tasovac dobio batine, napadnut Verbićev pomoćnik, neka se spremi, neka se spremi, Vučić…“, napisao je on.

Kasnije su odeljenje za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije i BIA započele istragu protiv Momčilovića.

Nešto ranije iste godine, pretnje smrću Vučiću uputio je Srbin iz Salcburga Goran Kerkez,koji je nakon toga saslušan u tamošnjoj policiji. Kerkez, koji je takođe simpatizer desničarskih organizacija, u žižu javnosti je dospeo kada je na svom Fejsbuk profilu objavio da „Crna ruka Srbija“ organizuje javni lov na premijera.