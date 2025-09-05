Nova epizoda podkasta Vremena „Ova situacija“ u kojoj Filip Švarm, Sloba Georgijev i predsednik Željko Bodrožić tumače sve čudnije ponašanje predsednika Srbije i njegova politička tumaranja po zemlji i svetu

Glavni i odgovorni urednik Fili Švarm je u uvodu emisije podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom svoje posete Pekingu ponovo najavio dolazak u Srbiju malih letećih automobila, ali da je prosečna starost vozila u voznom parku GSP-a 17 godina, da mnoga vozila ne rade, a da čak i novi tramvaji koji su nabavljen i iz Turske iskaču iz šina.

„Takođe, u našim bolnicama ljudi čekaju na ugradnju kuka više godina, a vidimo kakvi su sve problemi u prosveti. Ljude otpuštaju, a nema ko da ih zameni. Niko neće da bude profesor i učitelj zbog položaja u društvu, a i zbog materijalnih razloga. Međutim, ima se i može se. Ova država može da kupi oružje od Izraela za milijardu i 600 miliona dolara, imamo avione Rafale koji su koštali nekoliko milijardi, a sada ćemo dobiti i leteće automobile“, rekoa je Švarm.

