Nova epizoda podkasta Vremena „Ova situacija“ u kojoj Filip Švarm, Sloba Georgijev i predsednik Željko Bodrožić tumače sve čudnije ponašanje predsednika Srbije i njegova politička tumaranja po zemlji i svetu
Glavni i odgovorni urednik Fili Švarm je u uvodu emisije podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom svoje posete Pekingu ponovo najavio dolazak u Srbiju malih letećih automobila, ali da je prosečna starost vozila u voznom parku GSP-a 17 godina, da mnoga vozila ne rade, a da čak i novi tramvaji koji su nabavljen i iz Turske iskaču iz šina.
„Takođe, u našim bolnicama ljudi čekaju na ugradnju kuka više godina, a vidimo kakvi su sve problemi u prosveti. Ljude otpuštaju, a nema ko da ih zameni. Niko neće da bude profesor i učitelj zbog položaja u društvu, a i zbog materijalnih razloga. Međutim, ima se i može se. Ova država može da kupi oružje od Izraela za milijardu i 600 miliona dolara, imamo avione Rafale koji su koštali nekoliko milijardi, a sada ćemo dobiti i leteće automobile“, rekoa je Švarm.
Gledajte, slušajte i delite.
Podkast gledajte na Jutjubu ili slušajte na uobičajenim audio-platformama:
Trideset godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma Bosna i Hercegovina deluje nestabilnije nego ikada. Sagovornici podkasta „Šira slika“ – Tanja Topić, Đorđe Vukadinović i Aleksandar Trifunović – govore o urušenim institucijama, političkoj korupciji i opasnim podelama u zemlji
U novoj epizodi podkasta „Vremena“ „Ova situacija" о tajnim dogovorima države i vlasnika UM, o smeni Aleksandre Subotić, nasilju na ulicama, „čudesnim“ ekonomskim merama, uznemirenom predsedniku i velikoj nervozi vlasti govore predsednik NUNS-a Željko Bodrožić, direktor vesti TV Nova S Slobodan Georgijev i Filip Švarm
Dok na ulicama srpskih gradove traju ulične borbe građana i čuvara porodičnog blaga porodice Vučić, prva postava podkasta Vremena: Filip Švarm, Sloba Georgijev i Željko Bodrožić analizira i komentariše sulude odluke i još gore ponašanje vlasti
Da li treba zaustaviti izložbu EXPO, kako se boriti protiv netransparentnosti i korupcije, kako primena lex specijalisa utiče na bezbednost i kvalitet izgrađenih objekata? O tome u novom podkastu „Vremena” „Šira slika” govore predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, predsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović i lider Incijative Beograd ostaje Đorđe Miketić
U Novom Sadu, u Zaječaru, u Novom Pazaru, u svakoj školi u kojoj se sprovode staljinističke čistke i na svakom mestu gde vladaju nepravda, laž i strah dok pada pomrčina ukidanja ustavno-pravnog poretka, građani Srbije i te kako čuju jedni druge
Nezamislivo je da građani i studenti priznaju pobedu izvojevanu krađom. A sasvim je izvesno da će da krade. S druge strane da li iko veruje da bi Vučić, ukoliko izgubi izbore, priznao izbore? Naravno da ne bi, ali ovoga puta ne pita se on
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.