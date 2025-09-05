Podkast

02.septembar 2025. R.V.

„Šira slika“: Bosna na raskrsnici

Trideset godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma Bosna i Hercegovina deluje nestabilnije nego ikada. Sagovornici podkasta „Šira slika“ – Tanja Topić, Đorđe Vukadinović i Aleksandar Trifunović – govore o urušenim institucijama, političkoj korupciji i opasnim podelama u zemlji

Podkast

29.avgust 2025. R. V.

„Ova situacija“: Slučaj United Media – skandal koji je zatresao režim

U novoj epizodi podkasta „Vremena“ „Ova situacija" о tajnim dogovorima države i vlasnika UM, o smeni Aleksandre Subotić, nasilju na ulicama, „čudesnim“ ekonomskim merama, uznemirenom predsedniku i velikoj nervozi vlasti govore predsednik NUNS-a Željko Bodrožić, direktor vesti TV Nova S Slobodan Georgijev i Filip Švarm

Podkast

22.avgust 2025. R.V.

„Ova situacija“: Krvava nedelja

U novoj epizodi podkasta Vremena „Ova situacija" krvave dane za nama i one koji dolaze posle njih komentarišu i tumače Slobodan Georgijev, Željko Bodrožić i Filip Švarm

Podkast

15.avgust 2025. R.V.

„Ova situacija“: Dan kada je ugašena srpska policija

Dok na ulicama srpskih gradove traju ulične borbe građana i čuvara porodičnog blaga porodice Vučić, prva postava podkasta Vremena: Filip Švarm, Sloba Georgijev i Željko Bodrožić analizira i komentariše sulude odluke i još gore ponašanje vlasti

Novi podkast „Vremena"

11.avgust 2025. R. V.

„Šira slika“: EXPO – najskuplja srpska reč

Da li treba zaustaviti izložbu EXPO, kako se boriti protiv netransparentnosti i korupcije, kako primena lex specijalisa utiče na bezbednost i kvalitet izgrađenih objekata? O tome u novom podkastu „Vremena” „Šira slika” govore predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, predsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović i lider Incijative Beograd ostaje Đorđe Miketić