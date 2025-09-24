Još deset zapadnih država priznalo je nezavisnost Palestine prethodnih dana. Najkrupnije su Francuska, Velika Britanija, Australija i Kanada. “Imamo odgovornost da učinimo sve što je u našoj moći da sačuvamo mogućnost za rešenje sa dve države”, rekao je u Njujorku francuski predsednik Emanuel Makron.

Iako je Palestinu dosad priznalo više od 150 članica UN, to malo znači na terenu u Pojasu Gaze gde je izraelska vojska od početka sukoba pobila više od 65.000 ljudi, mahom civila, i porušila oko 90 odsto objekata.

Španski premijer Pedro Sančez je u Njujorku rekao da rešenje sa dve države – izraelskom i palestinskom koje mirno koegzistiraju – nije moguće kad je narod jedne od tih država “žrtva genocida”. “Palestinski narod se uništava. U ime razuma, u ime međunarodnog prava i u ime ljudskog dostojanstva, moramo zaustaviti tu klanicu”, rekao je on.

Talas priznanja Palestine izraelski premijer Benjamin Netanjahu, čovek sa međunarodne poternice, nazvao je “nagradom za terorizam”. I američki predsednik Donald Tramp protivi se priznanju.

U Izraelu je “diplomatski cunami”, kako ga naziva štampa, izazvao galvanizaciju i osude i iz redova opozicije. “Izraelci imaju osećaj da ovim zemljama koje su donele tako glupu odluku valja pokazati da će posledice biti sasvim drukčije od onih kojima su se nadali”, rekao je Jakov Amidror, analitičar i bivši Netanjahuov savetnik.

Osim okupacije Gaze, posmatrači računaju da bi izraelske vlasti mogle da narede potpunu aneksiju Zapadne obale, kao i proterivanje nekih zapadnih diplomata.