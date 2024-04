O Džej Simpson, bivši sportista i učesnik jednog od najpoznatijih suđenja u američkoj istoriji, preminuo je danas u 76. godini.

Bio je 17. jun 1994. godine kada je gotovo sto miliona Amerikanaca na svojim malim ekranima gledalo policijsku poteru za jednim od najpoznatijih sportista u američkoj novijoj istoriji. O Džej Simpson, velika zvezda NFL-a, bežao je od policije krijući se na zadnjem sedištu automobila jednog od svojih prijatelja Ela Koulinga, koji je upozorio policiju da Simpson drži pištolj prislonjen uz čelo.

Pet dana ranije, O Džejeva bivša žena Nikol Braun Simpson i njen prijatelj Ron Goldman ubijeni su ispred njene kuće u Los Anđelesu, a glavni osumnjičeni bio je upravo poznati sportista.

Policijsku poteru za Simpsonom uživo je pratilo 95 miliona ljudi. Hiljade ljudi je izašlo kraj deonice autoputa kojom je O Džej trebalo da prođe. Čekali su beli „Ford“, a neki su čak i nosili transparente u znak podrške osumnjičenom. Zavladala je opšta euforija.

Sve je bilo gotovo oko osam sati uveče, kada je Simpson ispregovarao uslove predaje – tražio je da pre odlaska u policiju razgovara sa svojom majkom. Nekoliko minuta nakon razgovora sa njom, Simpson se predao policiji. Kasnije je u belom „Fordu“ pronađeno 8.000 dolara u kešu, garderoba, napunjen pištolj, pasoš, porodične slike i veštačka bradica sa brkovima.

Tako je počelo jedno od najpoznatijih suđenja u američkoj istoriji.

Suđenje veka

Potera za Simpsonom je trajala nekoliko sati. Suđenje koje je prikovalo američku naciju za male ekrane trajalo je 16 meseci.

„Suđenje veka“ je bilo prenošeno uživo na televiziji, što je omogućilo svakom prosečnom Amerikancu da formira mišljenje o krivici ili nevinosti optuženog. Javnost je bila podeljena. Vođene su rasprave na ulicama, kafićima i prodavnicama – da li je O Džej zaista ubio dvoje ljudi ili mu se smešta zato što je crnac?

Simpson je oko sebe imao jak tim odvokata koji su, jedan po jedan, uspevali da obore dokaze protiv bivšeg sportiste na sudu. Takozvani „drim tim“ činili su, između ostalih, Robert Šapiro i Robert Kardašijan.

Uzorci DNK sa Simpsonovog automobila su se podudarali sa krvlju žrtava. Vlasi kose pronađene na žrtvinoj košulji su se podudarale sa Simpsonovom kosom. Bilo je mnogo dokaza – ali ni jedan dovoljno jak da slomi Simpsonove advokate, koji su važili za jedne od najboljih u poslu. Oni su se branili navodeći da policija nije pažljivo rukovala uzorcima DNK zbog čega ne mogu da budu validni. Dalje, odbranu su gradili na upravo na tvrdnjama da policija želi da namesti Simpsonu zbog rasne netrpeljivosti, zbog čega je na O Džejevu stranu stao dobar deo Afroamerikanaca.

U 10 sati prepodne trećeg oktobra 1995. godine, O Džej Simpson je zvanično proglašen nevinim.

Medijska histerija

Dok je poteru za Simpsonom pratilo 95 miliona, presudu je uživo pratilo više od 150 miliona ljudi. O tome kolika je histerija vladala među narodom možda najbolje govori činjenica da je tadašnji predesednik SAD-a Bil Klinton bio upozoren da će nakon presude možda doći do nemira. Broj telefonskih razgovora tokom izricanja presude je opao za 48 odsto. Potrošnja vode se smanjila jer su ljudi izbegavali čak i da odu do toaleta. Rad je širom zemlje stao u toj meri da je došlo do gubitka od 480 miliona dolara zbog manjka produktivnosti.

Iako je Simpson do smrti uporno ponavljao da je nevin, porodice žrtava bile su uverene u njegovu krivicu. Dve godine nakon oslobađajuće presude, Simpson je proglašen krivim u građanskoj parnici i kažnjen sa 33,5 miliona dolara. Deo njegove imovine je zaplenjen i prodat na licitaciji, ali je najveći deo svote ostao dužan, izveštava AP.

Trinaest godina kasnije, Simpson je osuđen na devet godina zatvora za oružanu pljačku kada je sa saučesnicima pokušao da povrati sportske suvenire iz hotelske sobe u Los Anđelesu.

Suđenje Simpsonu otvorilo je brojne teme koje i danas muče američko društvo. Od rasnih problema, do odnosa policije prema Afroamerikancima, porodičnog nasilja, pa sve do uticaja novca na pravosuđe. Uz to, suđenje koje se zvanično smatra nerešenim više puta je ekranizovano. Najpoznatija je serija „Narod protiv O Džeja Simpsona: Američka krimi priča”, koja je prikupila brojne nagrade.