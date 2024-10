Sezonske ulaznice za ABA i Evroligu su uveliko rasprodate. Najvijači su nestrpljivo dočekali početak nove sezone, ali ih je i ove godine zatekla tužna scena u „Beogradskoj Areni”, sa polomljenim stolicama i praznim mestima gde su nekada postojale.

„Plaćamo skupe karte za sedenje, a nemamo uslove za to. Skinuti su celi redovi stolica. Umesto njih, ima ponekad mobilnih stolica”, kaže Jovan Đurić koji je kupio kartu od KK „Crvena zvezda“.

Navijači kažu da je ovo je druga sezona da zatiču ovakvo stanje.

„Ja sam prošle godine reklamirao kartu, rekli su mi to je do ‘Arene’, popraviće se. Evo je nova sezona, ispred nas su još desetine utakmica koje treba prestajati, a opet smo platili kartu za sedenje”, kaže Đurić.

Jovan je i srčani bolesnik pa dodaje da mu je neophodno da može da sedne da odmori barem u pauzama.

„Čak i ljudi koji plate kartu 80.000 dinara za centralni deo, nemaju sedišta. Nedostatak stolica primorava i one kojima se posreći da nađu stolicu, da stoje, kako bi mogli da vide teren”, kaže Đurić.

Foto: I.M. Polomljene stolice

Direktor „Arene”: Nadalje drugačiji dogovori sa klubovima

Direktor „Arene” Goran Grbović kaže povodom ovih žalbi za „Vreme” da će nakon ove sezone naći rešenje za popravku i zamenu stolica. Dodaje, međutim, i da će klubovima morati da se fakturiše šteta, kao i da očekuju da utiču na ponašanje navijača.

„Navijači lome stolice i onda se žale. Mi ih upozoravamo pre svake sezone da obrate pažnju, da vode računa, ne vredi. Verujte mi da u ‘Evroligi’ ne posotoji podatak da je ikada slomljena ijedna stolica za dvadeset godina”, kaže Grbović, te da ni „Arena”, ni Grad ne mogu to da izdrže.

„Mi imamo osiguranje, ali je simbolično u odnosu na realnu cenu zamene tih stolica. Mi ih menjamo zamenskim stolicama koje su mobilne, ali i njih polome, a pola ih pokradu”, kaže Grbović.

Stolice pravljene po meri

Uništene stolice o kojima je reč pravljene su namenski za „Arenu “još 2003. godine u Americi.

„To je stolica koja trpi do 400 kilograma. Da bi je polomili, vi morate da imate nameru da to uradite. Sve to se dešava i zbog prenatrpanosti, da ne ulazim sada u to”, kaže Grbović.

On navodi da su iz godine u godinu popravljali stolice.

„Desi nam se da navijač upali baklju i spali stolicu, i to u onom skupljem delu koji košta preko 2000 evra. I onda nam pošalje mejl da mu je oštećena stolica. Mi pošaljemo sliku sa bakljom i sve kako je išlo, on kaže šta ima veze, ja to skupo plaćam, vaše je da popravljate”, kaže Grbović.

On podseća i da kad se zavšri utakmica, sutradan se održava koncert, gde opet ljudi ne mogu da sednu, pa se samo gomilaju problemi.

„Ovde se odnosnimo vandalski prema imovini, reč je o opštoj kulturi i vaspitanju. Ne mogu da razumem kako se desi da se polomi 300, 400 stolica. Ima navijača koji su poznati i po većoj agresivnosti od naših, ali oni nikada neće da oštete voj klub”, kaže Grbović i ponavlja da će nadalje morati da prave drugačije dogovore sa klubovima.

Sezonske karte za Partizan i Crvenu zvezdu kreću se po ceni od 15.000 do 900.000 dinara.