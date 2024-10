Italijanski umetnik je prodao nevidljivu skulpturu za 15.000 evra, objasnivši da je i bog nevidljiv a ljudi ga ipak oblikuju. Njegov kolega iz Floride tvrdi da je sve to plagijat

Salvatore Garau 70-godišnji umetnik iz Italije, prodao je 2021. godine skulpturu Io sono (Ja sam) za 15.000 evra. Ne bi to bilo ništa neobično, da ta skulptura nije „nematerijalna i nevidljiva“.

Pa recimo da možda ni to ne bi bilo previše neobično, prodavci magle nisu nikakva retkost, da ga nedavno Tom Miler, performans umetnik sa Floride nije tužio za plagijat, tvrdeći da je on još 2016. godine napravio nevidljivu skulpturu Nothing (Ništa). Ekspertiza će dokazati ko je u pravu.

Za Garaua Io sono dobija oblik u svojoj ništavnosti. Evo i zašto:

„Vakuum nije ništa drugo do prostor ispunjen energijom, a čak i ako ga ispraznimo i ne ostane ništa, prema Hajzenbergovom principu neodređenosti, to ništa – ima težinu. Dakle, ono ima energiju koja se kondenzuje i transformiše u čestice, to jest u nas „, rekao je umetnik za španski portal „Diario AS“.

Dakle, „delo postoji. Na kraju krajeva, zar svi mi ne oblikujemo Boga kojeg nikada nismo videli?“, objasnio je.

Garau je nevidljivu skulpturu prodao na aukciji u italijanskoj aukcijskoj kući Art-Rite. Preprodajna procena vrednovala je delo između 6.000-9.000 evra, ali su konkurentni ponuđači podigli cenu na 15.000 evra.

Srećni kupac je kući poneo sertifikat o autentičnosti i set uputstava: Delo, prema Garauu, mora biti izloženo u privatnoj kući u prostoru veličine oko pet sa pet metara, slobodnom od prepreka.

Iste godine Garau je postavio još jednu nevidljivu skulpturu, ovog puta na trotoar u Milanu i ogradio je trakom za kaldrmisanje trotoara. Skulptura se zove Buda u kontemplaciji.

„Ne vidite je, ali ona postoji: napravljena je od vazduha i duha“, bilo je njegovo uputstvo za prolaznike.

Izvor: Blic