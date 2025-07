Kupanje je savršena opcija za rashlađivanje na plus 40, osim ako izaberete da vas od glave do pete pokrije sok od kupine. To bi onda značilo da se nalazite negde u polju, kao ja ovih dana, i da od ranog jutra pa sve do popodnevnih časova berete kupine.

Ako govorimo o mukama berača, ne razlikuje se kupina mnogo od drugog voća, ali je nepravedno zapostavljena. Brala sam i maline, pa znam iz iskustva.

Sunce, znoj, fizički napor i crpljenje poslednje motivacije dok su vam oči pune soli i kreme za zaštitu od sunca – sve je tu.

Najgore je zapravo ceđenje ove crne bobičaste voćke, koja nekada toliko odbija da se rastane sa peteljkom, da pod pritiskom nestane u šaci.

Tačnije, ostane pulpa, a sok se niz podlakticu slije i prolije po čarapama. To je mahom tako jer kupina još nije zrela. Mada se nekada čini da je samo tvrdoglava, što berača dodatno iznervira pa u nadmetanju sa njom odbere i zelene plodove i polomi po koju granu.

Foto: Marijana Maksimović / Privatna arhiva Kupine

Borba do sledeće berbe

Umesto da, po završetku berbe, kući idete relaksirani jer je gotovo, računajući koliko ste zaradili, izgledate kao da ste izašli iz horor filma u kojem ste glumili žrtvu masakra motornom testerom.

Crvenih šaka, dok vam se sa rukava cedi sok, uflekanih pantalona, a često i lica, razmišljate kako da vam ovaj put ruke ne ostanu crne nakon što ih operete.

Odeća se lako opere, a da ne ostanu tragovi. Lice se lako umije. Ali šake do sledećeg branja teško je oporaviti.

Blago onome ko može da bere u rukavicama, pošteđen je uništenog manikira. Limuntus ili zeleni paradajz dva su predloga koja sam dobila ne bih li izvukla situaciju. Poželjan je i lak koji će barem pokriti pločicu nokta, ali se pod njega ipak zavuku sok i pulpa.

Za skidanje fleka probala sam samo limuntus, i donekle radi posao, ali čini mi se da je ipak bolji sastojak u receptu za sok od kupine.

Bili jednom Loh Nes i Čačanka…

Kao uživalac domaćeg soka i kupinovog vina, bude mi žao kada shvatim koliko tamne tečnosti iz ovog voća bespotrebno i bespovratno otekne. Umesto na mojim natopljenim čarapama, mogla je završiti i u rakiji, kolaču, jogurtu sa šumskim voćem.

A mogla se i pojesti sveža. Mala napomena – jedite isključivo potpuno crnu kupinu, ali nekada ni to nije garant da će biti slatka.

Od Loh Nesa ili Čačanke, što su vrste koje moje sezonske kolege i ja beremo ovih dana, meni je draža sitna, divlja kupina, koju sam u detinjstvu često brala u šumi i pored puta. Tada je seoski život izgledao mnogo lepše.

Kupanje se isplati

Kupina nam može uništiti manikir, a može i platiti novi. Zarada zaista zna da bude dobra, ali je zapravo sve u vašim rukama. Ako ste vešti, brzi i uigrani, za jedno branje možete zaraditi i preko 8.000 dinara.

Ja nisam iz te kategorije, moj najbolji rezultat ove sezone je 114kg, odnosno 31 gajbica. Ali, na žalost, ostvarila sam ga kada je cena nabranog kilograma bila 50 dinara.

Kako je prodajna cena kupine skočila sa prethodnih 150 i 160 dinara, tako je kilogram nabrane kupine za berača porastao na 60 dinara.

Olakšavajuća okolnost je i to što se masa gajbica kod mog gazde ne odbija. Inače bi neto masa kupina bila znatno manja. A sa njom i zarada.