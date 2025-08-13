Iz inicijative „Košutnjak ostaje“ upozoravaju da je primećeno divlje gradilište gde niče, kako nezvanično saznaju, nelegalna perionica za automobile

Iz inicijative Košutnjak ostaje oglasili su se saopštenjem povodom nelegalne gradnje na parkingu iznad bazena Košutnjak.

„Proteklih nekoliko dana na Košutnjaku je primećeno divlje gradilište bez ikakve table, na parkingu iznad košutnjačkih bazena. Kako je inicijativa Košutnjak ostaje nezvanično saznala, Zavod za sport i medicinu sporta je dozvolio gradnju nelegalnog objekta koji će služiti kao perionica za automobile“, stoji u saopštenju.

„Objekat nema nikakvu tablu o izvođenju radova, i sve se radi potpuno na divlje. Ono što dodatno šokira je plan da to bude perionica automobila koja koristi jake hemikalije i da bez ikakve studije na zaštitu životne sredine bude instalirana u srcu Košutnjaka, iznad popularnih bazena. Neverovatno je da naš Zavod za sport i medicinu sporta nije ni promislio kakav će uticaj imati na floru i faunu naše zaštićene šume“, pojasnili su iz inicijative Košutnjak ostaje.

„Inicijativa Košutnjak ostaje će zajedno sa komšijama i drugim organizacijama sprečiti ovu divlju gradnju jer niko ne sme graditi bez dozvole, pogotovo na zašitćenom području“, izričit je aktivista Nemanja Plavšić iz ove inicijative.

