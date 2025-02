U jednom od najšokantnijih trejdova u istoriji NBA lige, Luka Dončić je poslat u Los Anđeles Lejkerse, a za njega su Dalas Maveriksi dobili Entonija Dejvisa i budućeg pika prve runde drafta.

Vest je na društvenoj mreži X objavio najpoznatiji NBA insajder Šems Šaranija, a koliko je njome potresao kompletnu košarkašku planetu, pokazuje naredni tvit u kome je morao da uveri javnost kako mu telefon nije hakovan, te da se pomenuti trejd zaista dogodio.

Trejdovi superstarova se u NBA dešavaju, ali obično onih nezadovoljnih, koji žele da budu poslati na drugo mesto, luksuznije i ambicioznije, u ekipu koja se bori za titulu, u saveznu državu gde je porez manji ili vreme lepše.

Odustajanje od superstara koji je toliko toga postigao u dosadašnjem delu karijere, a tek se približava najboljih igračkim godinama, ne dešava se gotovo nikada.

I’ve been covering the NBA for 37 years. Almost nothing that happens – deals, free agent signings, coach hirings/firings – rises to the level of, as the great Ben Bradlee used to call them, „Holy S–t“ stories. You just get used to the unexpected.

This is a „Holy S–t“ trade.

— David Aldridge (@davidaldridgedc) February 2, 2025