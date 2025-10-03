Vreme u Srbiji će u petak biti oblačno i hladno sa kišom, a na planinama na jugu i jugozapadu zemlje će padati sneg

U petak će biti oblačno i hladno sa kišom, a u brdsko-planinskim jugozapadne, južne i istočne Srbije padaće sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Obilne padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije naročito u prvom delu dana, dok se posle podne i uveče očekuje postepeno slabljenje intenziteta padavina.

U Vojvodini će se zadržati suvo vreme.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije biće oblačno i hladno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Očekuje se novih 10 do 20 cm, lokalno i 30 cm snega, pa će u višim planinskim predelima ukupno biti i više od 60 cm snega.

Jutarnje temperature kreću se od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna temperatura kretaće se od pet do 13 stepeni.

U Šumadiji, Pomoravlju, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji na snazi je crveni meteoalarm.

Oborena stabla na putu za Kopaonik u selu Graševci

Zbog težine snega pala stabla na putu u selu Graševci ka Kopaniku, javlja RTS.

Bez struje većina mesta na području opštine Brus

Na području opštine Brus oštećeni su dalekovodi zbog velike količine vlažnog i teškog snega i popadalog drveća.

Bez struje većina naseljenih mesta.

U prekidu i putni pravci ka višim predelima.

Sve ekipe na terenu.

Na Goliji nema struje, ni telefonskog signala

Na Goliji i niže na Rudnu od noćas nema struje, ni telefonskog signala. Težak sneg napravio je i nanose na toj planini. Visina snežnog pokrivača je 40 centimetara.

Najteža situacija je na magistrali kroz Ibarsku klisuru gde ima velikih odrona kamenja i stabala koja obara težak sneg.

Ekipe putara su na terenu.