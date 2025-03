„Nova perspektiva hrabrosti“ je izložba kojom Nova.rs obeležava pet godina svog portala. Otvorena je u četvrtak u Galeriji O3ONE na Dorćol Platz-u u Beogradu, a trajaće do 10. marta.

Izložba je rezultat konkursa koji je pozvao sve zainteresovane čitaoce i autore različitih oblasti da na kreativan način odgovore na pitanje – šta za njih znači hrabrost. Naime, po uredništvu portala Nova.rs i kolektivu galerije O3ONE, hrabrost je ključna reč koja definiše trenutak u našoj zemlji.

Izložene su fotografije, ilustracije, grafički radovi, pesme i tekstovi autora koji su kroz svoj lični izraz ponudili novu perspektivu hrabrosti.

Konkurisalo je više od 50 radova 30 autora, od kojih je stručni žiri odlučio da nagradi tri, koji će biti istaknuti na bilbordima u centru Beograda.

Treće mesto osvojila je Jelena Marašković sa radovima “Look into infinity”, “Behind the hill you can see everything” i “See these eyes”, drugo mesto pripalo je Dušanki Mik Glumac sa radom “Hrabrost je biti svoj”, a prvo mesto osvojila je Anja Spasić sa radom “hraBAR SAM TU”.