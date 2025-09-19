Nagrada

19.септембар 2025. S.Ć.

Dva „Nevena“ za „Službeni glasnik“

Sa dve nagrade, za Vesnu Smiljanić Rangelov i Luku Tilingera, izdavačka kuća „Službeni glasnik“ pobednik je ovogodišnjeg izbora za nagradu „Neven“

Državna strategija

19.септембар 2025. Sonja Ćirić

Od Ministarstva kulture samo za Aju Jung i folklor

Na konkursu Ministarstva kulture za umetničku igru najviše novca opredeljeno je Festivalu igre Aje Jung - 7.000.000 dinara i – folkloru. Ovaj konkurs treba shvatiti kao obračun Ministarstva za SNS propagandu sa kritički usmerenom javnošću, komentariše Marijana Cvetković. Više nema ni pokušaja da se prave da su barem delimično objektivni ili da delimično rade po zakonu - kaže Minja Bogavac

Intervju: Siprijan Kacaris, pijanista

17.септембар 2025. Stefan Cvetković

U potrazi za zaboravljenim delima

“Nije stvar toliko u tome da vas pijanista impresionira samom veštinom. Mislim da, jednostavno rečeno, pravi umetnik mora biti sposoban da vas pomeri kao slušaoca, da vas ubedi u ono što svira”