Nagrada
Dva „Nevena“ za „Službeni glasnik“
Sa dve nagrade, za Vesnu Smiljanić Rangelov i Luku Tilingera, izdavačka kuća „Službeni glasnik“ pobednik je ovogodišnjeg izbora za nagradu „Neven“
Izdavači traže od Beogradskog sajma knjiga da promeni termin Sajma knjiga kako ne bi obuhvatao 1. novembar. Kažu da Sajam knjiga u tom terminu nije moguć
Za ponedeljak 22. septembar zakazan je sastanak na kome bi mogla da se odluči sudbina ovogodišnjeg Sajma knjiga. Sastaju se Odbor Sajma knjiga i Grupacija za kreativnu industriju. Oni će probati da nađu način kako da se reši nastali problem, a tiče se godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu.
Naime, kao što smo već pisali, novoustanovljena uprava Beogradskog sajma objavila je raspored manifestacija za septembar i oktobar, pa je tako planirala da ovogodišnji Sajam knjiga bude od 25. oktobra do 2. novembra.
U tom periodu, subota, najposećeniji dan Sajma knjiga, pada 1. novembra. Realno je za očekivati da će ovog 1. novembra, iako je subota, ljudima biti važnije da se priključe velikoj komemoraciji žrtvama novosadske tragedije na koju su pozvali studenti i zborovi, nego da idu na Sajam knjiga.
Šta reći, osim da je nova uprava Sajma ili zaboravila na pomen 16 žrtava, ili ne zna da je subota najposećeniji dan Sajma knjiga.
Za izdavače, ovakav termin Sajma knjiga znači čist gubitak.
Grupacija izdavača, knjižara i distributera knjiga pri Privrednoj komori Srbije, sa sastanka 15. septembra, poslala je Beogradskom sajmu zaključak da „ne postoje poslovni uslovi za održavanje Sajma knjiga u predloženom terminu“. Članovi ove Grupacije smatraju da „ozbiljna ekonomska, društvena i politička kriza u zemlji ne omogućavaju održavanje Sajma u predloženom terminu i pod postojećom uslovima.“
Objasnili su da s obzirom na okolnosti očekuju „značajno smanjenu posetu“ kao i da „subota 1. novembar neće biti moguć radni dan na Sajmu knjiga“.
Uslovi koje su pomenuli, odnose se na cenu zakupa štanda. Naime, iako je ove godine uvećana za visinu inflacije, s obzirom na očekivanu manju posetu, ta cena im je prevelika. Izdavači kažu da su mnogi od njih odustali od ovogodišnjeg Sajma.
Samo još jedna napomena: subota bez posetilaca na Sajmu knjiga je automatski i gubitak za ceo Beogradski sajam.
Izdavači kažu da će od pomenutog sastanka u ponedeljak bukvalno zavisi ovogodišnji Sajam knjiga.
Sa dve nagrade, za Vesnu Smiljanić Rangelov i Luku Tilingera, izdavačka kuća „Službeni glasnik“ pobednik je ovogodišnjeg izbora za nagradu „Neven“
Radove tri umetnika izabrala je galerija Novembar da, kao jedina iz Srbije, predstavi ovdašnju umetnost na poznatom sajmu umetnosti ArtAtina u Grčkoj
Na konkursu Ministarstva kulture za umetničku igru najviše novca opredeljeno je Festivalu igre Aje Jung - 7.000.000 dinara i – folkloru. Ovaj konkurs treba shvatiti kao obračun Ministarstva za SNS propagandu sa kritički usmerenom javnošću, komentariše Marijana Cvetković. Više nema ni pokušaja da se prave da su barem delimično objektivni ili da delimično rade po zakonu - kaže Minja Bogavac
Reditelj Marko Torlaković navodi da je bilo pritisaka još pre premijere, dok direktorka Lutkarskog Milica Radulović tvrdi da je jedini razlog ukidanja to što je predstava namenjena večernjoj sceni
“Nije stvar toliko u tome da vas pijanista impresionira samom veštinom. Mislim da, jednostavno rečeno, pravi umetnik mora biti sposoban da vas pomeri kao slušaoca, da vas ubedi u ono što svira”
Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u BeograduImamo ljude koji će se obračunati s kriminalom Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve