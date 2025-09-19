Izdavači traže od Beogradskog sajma knjiga da promeni termin Sajma knjiga kako ne bi obuhvatao 1. novembar. Kažu da Sajam knjiga u tom terminu nije moguć

Za ponedeljak 22. septembar zakazan je sastanak na kome bi mogla da se odluči sudbina ovogodišnjeg Sajma knjiga. Sastaju se Odbor Sajma knjiga i Grupacija za kreativnu industriju. Oni će probati da nađu način kako da se reši nastali problem, a tiče se godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Naime, kao što smo već pisali, novoustanovljena uprava Beogradskog sajma objavila je raspored manifestacija za septembar i oktobar, pa je tako planirala da ovogodišnji Sajam knjiga bude od 25. oktobra do 2. novembra.

U tom periodu, subota, najposećeniji dan Sajma knjiga, pada 1. novembra. Realno je za očekivati da će ovog 1. novembra, iako je subota, ljudima biti važnije da se priključe velikoj komemoraciji žrtvama novosadske tragedije na koju su pozvali studenti i zborovi, nego da idu na Sajam knjiga.

Šta reći, osim da je nova uprava Sajma ili zaboravila na pomen 16 žrtava, ili ne zna da je subota najposećeniji dan Sajma knjiga.

Za izdavače, ovakav termin Sajma knjiga znači čist gubitak.

Grupacija izdavača, knjižara i distributera knjiga pri Privrednoj komori Srbije, sa sastanka 15. septembra, poslala je Beogradskom sajmu zaključak da „ne postoje poslovni uslovi za održavanje Sajma knjiga u predloženom terminu“. Članovi ove Grupacije smatraju da „ozbiljna ekonomska, društvena i politička kriza u zemlji ne omogućavaju održavanje Sajma u predloženom terminu i pod postojećom uslovima.“

Objasnili su da s obzirom na okolnosti očekuju „značajno smanjenu posetu“ kao i da „subota 1. novembar neće biti moguć radni dan na Sajmu knjiga“.

Uslovi koje su pomenuli, odnose se na cenu zakupa štanda. Naime, iako je ove godine uvećana za visinu inflacije, s obzirom na očekivanu manju posetu, ta cena im je prevelika. Izdavači kažu da su mnogi od njih odustali od ovogodišnjeg Sajma.

Samo još jedna napomena: subota bez posetilaca na Sajmu knjiga je automatski i gubitak za ceo Beogradski sajam.

Izdavači kažu da će od pomenutog sastanka u ponedeljak bukvalno zavisi ovogodišnji Sajam knjiga.