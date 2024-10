Novootkriveni snimci rok legende Džimija Hendriksa naćiće se na aukciji 54 godine nakon njegove smrti, a demo snimci iz 1978. godine biće prodati kao deo šire aukcije Hendriksovih memorabilija.

Među snimcima u ponudi su verzije „Up From the Skies“, „Little Miss Lover“ i „Ain’t No Telling“, za koje je navedeno da se značajno razlikuju i po zvuku i po dužini od verzija koje su poznate.

Mark Hohman, koji radi kao muzički konsultant za aukcijsku kuću Propstor, rekao je za “Gardijan” da će snimci dati kupcu mogućnost da može da se „pohvali da ima sopstvene pesme Džimija Hendriksa koje će samo on moći da sluša“.

„Superiornije“ verzije postojećih pesama

„Ove verzije nikada ranije nisu mogle da se čuju, nikada nisu bile emitovane i veoma se razlikuju po zvuku i dužini od zvaničnih verzija“, tvrdi Hohman.

On je te demo snimke opisao kao „mnogo čvršće i glatkije“.

„Možete čuti više gitare, što je ono po čemu je Hendriks bio poznat. Stručnjaci koji su čuli snimke slažu se da su oni daleko superiorniji u odnosu na sve druge verzije tih numera”.

Memorabilije prodaje Patriša „Triksi“ Salivan, koja je radila za Hendriksovog menadžera Majka Džefrija kasnih 1960-ih i ranih 1970-ih godina. Ona je materijal pronašla u Džefrijevoj kancelariji nakon njegove smrti 1973. godine.

Hendriks, Ringo Star i izbacivanje iz stana

Pored demo traka, dostupni su i materijali kao što je prvi ugovor benda Džimi Hendriks Ekspiriens, platni listići za njega i njegove kolege iz benda, rukom pisan obrazac u kojem Hendriks traži izvod iz matične knjige rođenih i računi za hemijsko čišćenje za njihove kostime za nastup, piše “Independent”.

Jedna memorabilija sadrži belešku Hendriksove izdavačke kuće u kojoj je navedeno da je zbog pritužbi komšija izbačen iz londonskog stana Ringa Stara u kome je boravi0o.

Očekuje se da će verzija pesme „Stone Free“, koja je prvobitno objavljena 1966. godine kao B-strana Hendriksovog prvog britanskog singla „Hey Joe“, dostići cenu od najmanje 200.000 funti.

Pobedniku aukcije neće biti dozvoljeno da objavi snimke na javnim platformama bez dozvole Hendriksove fondacije.

Aukcija će biti održana u Londonu 15. novembra i prenosiće se uživo.

Izvor: Gardijan, Indenpendent