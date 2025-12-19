Novi album

18.decembar 2025. Dragan Ambrozić

Ono što čuči u mraku

Na svom drugom albumu, beogradska grupa “KoiKoi” trijumfalno predstavlja zrelu verziju svoje originalne, višeslojne i višesmislene rok muzike, koja spada među najintrigantnija umetnička ostvarenja ponikla u našim krajevima poslednjih godina