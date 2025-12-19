Milena Radulović dobila je Gran pri ne: Bitefa ne samo zbog uloge u „Procesu Peliko“, već i zbog svega što je napravila za sve žene u regionu

Glumici Mileni Radulović dodeljen je Gran pri ovogodišnjeg ne:Bitefa koji je trajao od 15. do 18. decembra.

Hrvatska autorka Jasna Žmak, prošlogodišnja dobitnica Gran prija „Mira Trailović“ za predstavu „This is my truth, tell me yours“, odlučila je da svoju nagradu simbolično dodeli glumici Mileni Radulović za predstavu „Proces Peliko“.

Jasna Žmak je objasnila da je Radulović dobila ovu nagradu dobila ne samo zbog uloge u „Procesu Peliko“, već i zbog svega što je napravila za sve žene u regionu, piše N1.

„Znam da su obrazloženja za nagrade inače nešto duža, ali i Bitef je inače nešto duži, tako da ću ja svoje obrazloženje skratiti i reći samo: Milena, divim se tvojoj hrabrosti i ustrajnosti. Čast mi je da ti mogu predati ovu nagradu, i nadam se da ću uskoro imati priliku da ti čestitam i uživo – a još se više nadam se da će pravda do Beograda stići pre mene“, zaključila je Žmak.

Zatečena ovim priznanjem, Milena Radulović odgovorila je u pisanoj poruci: „Draga Jasna, beskrajno ti hvala! Kakav postupak u završnici ove velike i važne priče kroz koju smo prošli svi zajedno! Žizel Peliko, njena hrabrost i nadljudski poduhvat, hipnotisao je nas koji smo učestvovali u izvođenju predstave, zatim i publiku u sali, a onda neočekivano i skoro 40 hiljada gledalaca van nje, putem video prenosa, i to u trajanju četiri i po sata! Nije li to pobeda zajedništva, odvažnosti, slobode i ljubavi – kroz suštinu izvođačkih umetnosti – katarzu“.

Radulović je dodala da je ovo „najbolji dokaz da je Bitef tamo gde se okupimo, kako glasi slogan ne:Bitefa, kao i da na ovaj način svi zajedno pišemo pravičniju istoriju“.

„I onda, povrh svega, javljaš se ti, Jasna, da zapečatiš i zaokružiš ovo udruživanje baš ovakvim gestom! Rasplakala si me! Na više načina me dira ovaj gest, i kolegijalno i privatno, i ženski! Ovo priznanje me je pogodilo u srce! Hvala ti. Mnogo mi je žao sto nisam u mogućnosti da budem tu večeras sa vama! Kakav dan, kakav Proces za sve nas. Kakva pobeda“, navela je Radulović.

ne:Bitef ujedinio ljude

ne:Bitef je reakcija neformalne grupe građana koju čine umetnici i radnici u kulturi na činjenicu da ove godine institucionalni Bitef, 59. po redu, nije mogao da se održi.

Od drastičnog smanjenja budžeta do otvorene cenzure programa, gradska vlast je pokušala da ga ućutka i promeni po svojoj volji.

Tako je ne:Bitef otvoren 15. decembra upravo predstavom „Proces Peliko“ na Fakultetu dramskih umetnosti.

Po jednima, ne: Bitef je zapravo isto što i 59. Bitef koji se nije održao samo što je ne- institucionalni, jer su Miloš Lolić i ekipa na njemu pokazali program koji su ponudili Odboru 59. Bitefa a ovaj ih odbio.

Po drugima, ne:Bitef je početak novog Bitefa, nezavisnog – otud i ono „ne“ u nazivu.

Obe varijante govore da je ne: Bitef bio dobra ideja.

Dokazao je pre svega da je jači od vlasti i njene cenzure, ali i da festival sa programom planiranim za Bitef može da se uradi bez para, i za nenormalno kratko vreme. Ideja o slobodi misli čini čuda, videlo se na ne:Bitefu.

Zbog svega toga treba reći da je Ne: Bitef postigao ono što 59. Bitef nije. Ujedinio je ljude, dao im snagu, dokazao ko je u pravu a ko nije.

Treba dodati i da je zbog ne:Bitefa u Beograd došao Milo Rau, evropski reditelj iako je persona non grata srpske vlasti. Da je za ne:Bitef pripremio predstavu „Proces Peliko“ koju je, zbog njega a ne zbog predstave jer je nije ni video, odbio Odbor 59. Bitefa.

„Proces Peliko“ je koprodukcija Bečkog festivala i Festivala u Avinjonu, čiji su autori Milo Rau i dramaturškinja Servan Dekl. Prethodno je izvedena u Lisabonu, Varšavi i Stokholmu. Kroz javno čitanje spisa sa nedavno okončanog sudskog procesa koji je pokrenula Francuskinja Žizel Peliko protiv svojih silovatelja, ova predstava dokumentarno svedoči o sistemu koji omogućava da porodično nasilje prođe nezapaženo.

