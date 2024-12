Baletska predstava „Krcko Oraščić“ u Narodnom pozorištu u sredu završila se kao nikada do sad: ceo ansambl je izašao pred publiku sa uzdignutim krvavim dlanovima, kao znak podrške studentima. Nekoliko trenutaka pre njih, i Orkestar je publiku pozdravio podizanjem ruku na kojima su bile crvene rukavice.

Aplauz u gledalištu je bio neopisiv.

„Ništa nismo pripremali unapred, desilo se impulsivno“, kaže za portal „Vremena“ Ivana Savić Jaćić solistkinja Baleta Narodnog pozorišta i predsednica Sindikata baletskih umetnika.

Ustalo Narodno pozorište, orkestar i balet. Bule Goncić na aparatima (od sredine snimka) pic.twitter.com/EhRBNbjebN — Milka (@Milkavolimore) December 25, 2024

„Ideja o tome da reagujemo na sve ovo što se događa potekla je pre neki dan, od naših mladih kolega. Oni su studenti, i prirodno je da su u svemu ovome. Mi smo kao Sindikat reagovali saopštenjem pre desetak dana, i podržali studente koji blokiraju fakultete, ali mlade kolege su htele da se ta podrška pokaže i nekim gestom“, kaže Ivana Savić Jaćić.

Drago joj je, kaže „što su mladi tako reagovali, oni su u Baletu honorarci, i nije im lako. Pa ipak, eto, imaju snagu da javno iskažu svoj stav.“

Priča da nisu imali nikakvu farbu kojim bi namazali dlanove. „Pokupili smo svoje crvene karmine i karminima smo ofarbali dlanove. Ja sam samo tražila da nikako ne isprljamo kostime, to je bilo sve. Dogovorili smo se da to bude na kraju poklona publici, nismo hteli da aplauz koji je namenjen predstavi i samo baletu pomešamo sa crvenim dlanovima. Svi dogovori koje vam pominjem dešavali su se tokom samog izvođenja predstave“.

Ivana Savić Jaćić kaže da nisu znali „da će i orkestar to da uradi baš na toj predstavi. Znali smo da nameravaju, ali ne i kad. Nismo se dogovarali, sve se desilo potpuno spontano i impulsivno. Bilo je to neko prepoznavanje trenutka zbog svih žrtava i zbog studenata – eto to se desilo.“

Uprava Baleta im nije zamerila zbog ove akcije, a Ivana Savić Jaćić očekuje da će tako i ostati. „Mislila sam da će me, kao predsednicu Sindikata, nakon predstave neko iz Uprave Baleta pozvati na razgovor, ali – nisu. Koliko znam, i Ana Pavlović, naša umetnička direktorka i Smiljana Stokić izvršna direktorka razumeju sve ovo i mislim da nas niko neće kazniti.“

Kako će i da li će reagovati uprava Narodnog pozorišta, Ivana Savić Jaćić kaže – „saznaćemo“.