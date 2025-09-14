Odlukom Vlade Srbije, Jugoslav Pantelić više nije direktor Jugoslovenske kinoteke, ne zna se zašto. Da nije možda zato što se Kinoteka priključila martovskom štrajku na koji su pozvali studenti

Jugoslav Pantelić više nije direktor Jugoslovenske kinoteke, odlučeno je na sednici Vlade Srbije u četvrtak 11. septembra. Ne zna se zašto. Umesto njega, za v.d. direktora imenovan je Aleksandar Erdeljanović, istoričar filma i dugogodišnji upravnik Arhiva Jugoslovenske kinoteke.

Izbor Erdeljanovića je neupitan, ali jeste upitno zašto je Jugoslav Pantelić smenjen baš sad.

Kako je naveo u pisanoj izjavi medijima, razlozi za ovu odluku nisu mu predočeni, pa ne želi da ih komentariše.

Izabran na konkursu

„Moj drugi mandat kao direktora Jugoslovenske kinoteke istekao je u februaru prošle godine, nakon čega me je tadašnji Upravni odbor, na javnom konkursu, ponovo izabrao na to mesto.“

Međutim, kaže Pantelić, „Ministarstvo kulture se nikada nije izjasnilo o tome, tačnije, nije ni potvrdilo ni odbacilo izbor Upravnog odbora.“

„Odluka o smeni stoga i nije bila tako neočekivana, jer sam to dugo ćutanje ministarstva mogao da tumačim na jedan jedini način. O nekim konkretnijim zaključcima, kao što rekoh, kao i svojim daljim koracima i aktivnostima, pozabaviću se u narednom periodu“, jedino je što za sad Jugoslav Pantelić želi da kaže o pomenutoj odluci Vlade.

Razlog zašto je Vlada Srbije odlučila da smeni Jugoslava Pantelića ne nalazi se u njegovom vođenju Kinoteke.

Šta je postignuto

Pantelić je bio na čelu Jugoslovenske kinoteke od 2016. godine. Pokrenuo je veliki i jedan od najvažnijih projekata, A1 Kinoteka, digitalnu restauraciju domaćih igranih filmova kojom je od propadanja do sada sačuvano blizu 40 klasika. Neki od njih prikazivani su u prestižnom programu Kanskog festivala „Kan klasik“, kao i na festivalu u Berlinu. Na Kanskom festivalu prošle godine, Asocijacija evropskih filmskih arhiva i kinoteka (ACE) dodelila je podršku za zajedničku restauraciju projekta čiji je nosilac Jugoslovenska kinoteka. Za vreme Pantelićevog mandata Jugoslovenska kinoteka je potpisala i brojne ugovore o saradnji sa filmskim arhivima iz regiona i Evrope, učestvovala je na međunarodnim simpozijumima o filmskoj baštini, i dobila je mnoga priznanja.

Pantelić je inicirao „Naš muzej filma“, prvu i jedinu muzejsku stalnu postavku na ovim prostorima koja u novom svetlu i na savremen način prikazuje razvoj srpske i jugoslovenske kinematografije, a obuhvata period od predistorije filma do kraja 20. veka.

Šta je pogrešio

Pa ipak, Vlada Srbije je odlučila da Jugoslav Pantelić ne treba da bude na čelu Kinoteke, iako ga je Upravni odbor izabrao na konkursu, i odlučio da vodi ovu instituciju i u trećem mandatu. Ponovimo, Ministarstvo je reagovalo tek sad, više od godinu i po dana nakon što je izabran.

U tom periodu, ovog marta, Jugoslovenska kinoteka je štrajkovala „na poziv studenata, želeći da podseti javnost i nadležne institucije na hitnost ispunjenja studentskih zahteva, koje prihvata kao svoje, tako i onih koji se aktivno artikulišu i u domenu kulture“, pisalo je tada u obaveštenju.

A to, iskustvo nam dokazuje, ovdašnja Vlada ne prašta.