Najtačniji opis izložbe Gorana Kosanovića Rokenrol Kalendar (RTS klub-galerija, 19. novembar) bio bi – spoj muzike i umetnosti jer istražuje sintezu muzičke ikonografije i savremene vizuelne umetnosti.

Postavka se sastoji od slika i kolaža koji simbolično predstavljaju ključne momente u istoriji rokenrola. Na njima su stilizovane verzije omota najuticajnijih albuma, kao što su Never Mind the Bollocks grupe Sex Pistols, The Velvet Underground & Nico sa poznatom bananom Endija Vorhola, Dark Side of the Moon Pink Floyda, i drugi.

„Odabrao sam one albume koje volim, koji imaju zanimljive i prepoznatljive omote poznatih grupa“, kaže za portal „Vremena“ Goran Kosanović.

Sly and the family stone

Izložba je, kaže rezultat rada u drugim oblastima ali na istu temu. Kosanović je, naime, autor podkasta „Rokenrol kalendar“ i istoimene rubrike na portalu RTS-a, te su tim povodima počele da nastaju slike koje sad pokazuje na izložbi.

„U svemu tome je moja ljubav prema rokenrolu“, kaže Kosanović.

U katalogu koji prati izložbu Miloš Mihajlović piše da je „Rokenrol Kalendar Gorana Kosanovića vizuelni dnevnik muzičkih preokreta i kulturnih revolucija koje su definisale drugo polovinu 20. veka. Njegova dela su hommage ne samo muzičkim ikonama, već i transformativnoj snazi rokenrola, koja je prešla granice žanra i postala pokretač društvenih i političkih promena. Kroz stilizovane prikaze albuma, Kosanović nas podseća na to kako su ovi muzički momenti postali kulturni simboli, istovremeno pružajući priliku posetiocima da preispitaju svoje sopstvene odnose prema muzici, umetnosti i vremenu kada je rokenrol oblikovao svet.

Izložba oživljava osećaj nostalgije, ali i intelektualnu radoznalost, stvarajući prostor za nova promišljanja o rokenrolu kao umetničkom, socijalnom i kulturnom fenomenu. Kosanovićeva umetnost, iako minimalistička, nosi duboku simboliku, evocirajući složene slojeve istorije roka i njegovog globalnog i lokalnog uticaja.“

Na izložbi je i, neizbežni, jugoslovenski rokenrol. Tu su Disciplina kičme, Deca Loših Muzičara, Idoli i slični njima kao primeri spoja globalnih fenomena rokenrola sa lokalnim kontekstom. A pre svega kao asocijacija na mladalački bunt, i političku slobodu.

Izložba je otvorena do 30. novembra.