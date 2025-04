U petak i u subotu u Beogradu su gostovali Vlado Kalember i „Srebrna krila“, hrvatski muzičari, ovde izuzetno popularni još iz jugoslovenskih vremena. Kako pišu mediji, MTS dvorana je obe večeri bila krcata, a preovlađivala je ženska publika.

Gosti na koncertu su bili Beograđanin Dejan Cukić i Zagrepčanin Jurica Peđen, muzičari uz koje takođe ide odrednica – jugoslovenski.

„Muzičari su svet koji se najčudnije osećao kad se raspala zajednička država“, kaže Dejan Cukić.

Podseća da je Vlado Kalember u vreme Jugoslavije „ovde, u MTS dvorani, imao i po 14 koncerata za redom, pa je nekako razumljivo što je i dan-danas popularan u Beogradu“.

„Inače, svako od nas je bivšim republikama sve ove godine nakon odvajanja dobro došao. I na tim koncertima se uvek dožive samo lepe stvari. Evo, u oktobru sam gostovao na Bajaginom koncertu u Zagrebu, bila je puna Arena – kao nekad, bilo je uzbudljivo, i kao da osim te muzike i tog uzbuđenja ništa drugo ne postoji“.

Za svog kolegu Vladu Kalembera kaže da je „divan čovek, i bila mi je čast što sam učestvovao na njegovom koncertu. Hteo je da ne sviramo samo njegove pesme, već i moje i Pađenove, što je zaista bila velika stvar. On je i rasporedom numera vodio publiku kroz sećanje na pesme koje su nam prijale.“

„Dok sam pevao Sve ove godine sa hrvatskim kolegama, imao sam osećaj kao da sam zatvorio pun krug. Divan, zaista divan osećaj je bio deliti binu sa ljudima koje poznaješ decenijama“.

Cukić kaže da sa Kalemberom sarađuje „sad više nego ranije, i to pre svega zbog koncerata ’Indeksi i prijatelji’ na kojima tradicionalno obojica godinama učestvujemo. Mislim da su to koncerti na kojima se najviše oseća jugoslovenski duh, tu su muzičari svih bivših krajeva, od Predina do Stefanovskog, i svih generacija – od Dade Topića do mladih muzičara.“

„Znate, muzika je muzika, izvan je politike, i valjda je zato i neuništiva“, kaže Dejan Cukić.