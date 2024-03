Razne su misterije decembarskih izbora razrešene, recimo kako dvadeset ljudi živi u trafo-stanici ili kako se neko pojavi na biračkom mestu na Vračaru pa pita da li je to Novi Beograd.

Jedina misterija ostaje koje je to „biračko telo“ doktora Branimira Nestorovića i njegove vesele družine. „Biračko telo“ je ovde uslovna stvar, jer možda su to bili jednokratni birači. Ali, sva je prilika da nisu.

Doktor Nestorović, stručnjak za šoping u Milanu i opštu geopolitiku, posle nekoliko raskola u mrtvorođenom pokretu „MI Glas iz naroda“ predstavio je svoju novu verziju „Mi snaga naroda“.

Kaže, u novi boj za glasove kreće rasterećen od trulih jabuka koje su same otpale i bogatiji za masna davanja iz republičkog budžeta. Pride naoružan „američkim istraživanjem“ prema kojem tobože može biti odlučujući faktor u Beogradu ili čak zahtevati da mu se da podrška za manjinsku vlast.

Ko to tamo glasa

Da su to sve samo fantazije jednog redovnog gosta opskurnih Jutjub kanala, još bi sve bilo u redu. Ali, doktor je Nestorović zbilja postao faktor u srpskoj politici i nije isključeno da izmišljeno „američko istraživanje“ nije daleko od istine.

Nestorović je bio magnet za poseban soj birača, onih koji „geopolitizuju“ svaku politiku i ne mirišu ni vlast ni opoziciju. Jahao je na globalnom talasu alt righta, takozvane „alternativne desnice“ koja se hrani teorijama zavere.

Istovremeno, svojom harizmatičnom pojavom i blesavim izjavama koje su zgodne da se iseku i dele po društvenim mrežama, Nestorović je privukao i deo vic-glasača koji imaju jak argument – u Srbiji se slabo šta menja na izborima, pa neka je makar zabavno!

Spektakl se sastoji u tome što ovi birači ne vide ili neće da vide očigledno – da je Nestorović rovac režima. I to koliko god se Nestorović trudio da im to stavi do znanja.

Spreman za nove izbore

Prvo nije hteo da menja gradsku vlast iako je matematički moglo. Onda je bio kopljanik priče o „Majdanu“ u Beogradu. A postao je poznat upravo zahvaljujući istupima sa zvaničnog mesta tokom pandemije, te redovnim odlascima na režimske televizije.

Tek je veliki pritisak građanske opozicije i evropskih posmatrača naterao vlast da odglumi kako nema „legitimne“ većine u Beogradu, te da se mora na nove izbore.

Tako je Nestorović sačuvan kao navodni opozicionar, očetkan, ispoliran i evo ga spreman da ponovo proba na istu foru. Šanse mu nisu loše, posebno jer krajnja desnica u Srbiji, izbušena i posvađana, možda opet na izbore ode razjedinjena pa propadne.

Ali, Nestorović opstaje kao faktor pre svega jer nekim ljudima ne vredi ni crtati. Doktor je bućkalo za somove i ko se (opet) upeca, taj je stvarno som koji zaobilaznim putem glasa za režim.