Sva vlast doktoru Nestoroviću jer jasno i glasno govori ono što svi znaju. A to je da u Srbiji više nema mesta za istinu, poverenje, proverljivost, izvesnost, zakonitost i sve ostalo što makar liči na normalnu državu

Doktor Branimir Nestorović zaslužuje da postane predsjednik vlade zbog tri krupna razloga. Krenimo redom poštovani članovi biračkog tijela.

Pod jedan – Nestor može pomiriti i spojiti u istu osobu Harija Potera i Voldemora, Tita i Dražu, babu i Raskoljnikova. Svaki premijer – uključujući i Anu Brnabić – imao bi muku da objasni činjenicu da dok Vučić priznaje postojanje naprednjačkog kol centra, sama stranka odbija bilo kakvu vezu s tim. Prije ili kasnije taj mučenik/ca mora zaključiti da tu neko laže. Ali ne i Nestor.

Kao što dopušta da je zemlja i okrugla i ravna ploča (doduše, „malo zakrivljena“) tako se može složiti sa CINS-om da je naprednjači kol centar organizacija za kupovinu glasova, ali i sa Glišićem ili Vučevićem kako je u pitanju agencija za hostese (možda „malo zakrivljena.“) Ovo – mož’ da bidne, al’ ne mora da znači – još je jedino sigurno u današnjoj Srbiji.

Dva – Nestor uspjeva u onome što Artur Klark i Stiven Hoking ne mogu zajedno. A to je da objasni – i to tako da narodu bude jasno – kako je moguće da u telefonskoj centrali na autoputu Beograd-Zagreb živi trinaest birača sa posljednjih izbora. Riječ je o „prostorno-vremenskom portalu što fizika prihvata kao realnost“, sigurno smatra Nestor. Konkretno – nekada je tu bila zgrada koja je u nekom trenutku nestala u prostoru i vremenu, a sada su trinaestorica njenih stanara i birača vraćena na isto mjesto. Istina, kuća je ostala u limbu zato što je u međuvremenu na istoj lokaciji izgrađena telefonska centrala, ali to ništa ne mijenja na stvari. Što je ovdje čudno? Zar Nestor nije obnarodovao da je nedavno u Njujorku sletio avion iščezao 1987? Ovakva i slična objašnjenja svega što se zbivalo na izborima od 17. decembra, režim tretira kao službene i potvrđene istine.

Konačno, tri – Nestor prepoznaje vanzemaljce među zemljanima po očima i zna zašto je potres u Turskoj izazvala CIA. A i kako drugačije kada za njega postovi teoretičara zavjera na društvenim mrežama „deluju logičnije nego ono što pišu ovi zvanični.“ Uostalom, postoji li bitna razlika između nevedenog i tabloidnih državnih udara, Vučićevih obraćanja, istorije po Milomiru Mariću i ružičastog svijeta Jovane Jeremić?

Zato sva vlast doktoru Branimiru Nestoroviću! On samo jasno i glasno govori ono što svi već znaju. A to je da u Srbiji više nema mjesta za istinu, povjerenje, provjerljivost, izvjesnost, zakonitost i sve ostalo što makar nalikuje na normalnu državu. Bar do daljenjeg.