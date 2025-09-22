Nova kampanja za brzometnu legalizaciju za 100 evra ne razlikuje se u suštini mnogo od one od pre deset godina. Zanimljive su, međutim, finese, poput legalizacije divlje gradnje u nacionalnim parkovima

„To je nešto što nikada nije ponuđeno ljudima”, rekao je Aleksandar Vučić najavljujući skoro donošenje zakona koji će napokon rešiti problem nelegalne gradnje.

Država neće moći ništa da zaradi, rekao je Vučić, međutim, moći će naši ljudi da zarade, jer će posle moći da budu na tržištu nekretnina koje će vredeti više i konačno će se zaustaviti divlja gradnja.

Za legalizaciju 100 kvadrata porodične kuće biće potrebno da se plati 5.000 dinara, za one do 200 kvadrata 15.000 dinara, a za kuće preko 300 kvadrata biće potrebno uplatiti maksimalno 400 evra, objasnio je predsednik Srbije.

Pažljivi čitalac je već počeo da sumnja. Kakvih sad 5.000 dinara i 400 evra, kad je lepo rekao da će novim zakonom država da traži samo 100 evra da se vlasnik nelegalne nekretnine napokon upiše u katastar?

Deset godina kasnije

I zbilja, ovo jesu autentične izjave predsednika, ali – iz 2015. godine.

I tada je najavljivan novi zakon koji će rešiti problem nelegalne gradnje, i tada je bila „ponuda koja se ne odbija”, i tada je ministarka građevinarstva – doduše, Zorana Mihajlović, a ne Aleksandra Sofronijević – rekla da „nema više novih zakona o ozakonjenju” i „neće više biti nikakvih produžetaka”.

Deset godina kasnije – ponovo smo na novom početku.

Novi zakon će da sredi da uknjižite svoj nelegalni stan za 100-1000 evra, u zavisnosti od opštine i zone u kojoj se nalazite. Sve će biti digitalizovano, vaše je samo da pošaljete prijavu, platite i eto vama vašeg stana da u njemu uživate – da ga prodate, koristite, stavite hipoteku na njega…

Zvuči prelepo. Najzad će sirotinja doći do vlasništva nad svojih 30-50-70 kvadrata, legalizaciju čekaju godinama, ako ne i decenijama, napokon će se urediti tržište nekretnina, konačno će biti zaveden red…

Ponovo.

Neće to ići tako brzo

Ovaj novinar je imao uvid u nacrt budućeg zakona. Razume se, ne mora da znači da će zakon imati isti izgled kao kada predlog stigne u Skupštinu Srbije, no, iz onoga što je sada na papiru deluje da, za početak, cela priča neće ići tako brzo kako Vučić najavljuje.

Počev od činjenice da opštine moraju u roku od dva meseca da dostave tzv. „zoning plan” i ujedno na njemu obeleže sve objekte koji ispunjavaju uslove za upis po novom zakonu, pa do toga da – potencijalno – milioni novih upisa treba da budu ubačeni u katastar – sve deluje da posao neće biti gotov do kraja ove godine, kako je najavljeno, a i krajevi narednih godina su upitni…

Međutim, sve ovo mahanje sa 100 evra i razgovori o procedurama maskiraju druga, važnija pitanja.

Da im verujemo na reč

Prvo i osnovno – zašto sve ovo niste rešili prethodnim zakonom, koji je imao isti proklamovani cilj, da zaustavi divlju gradnju, a umesto toga nastali su još dodatni milioni nelegalnih objekata u poslednjih 10 godina (i, naravno, stari predmeti još uvek nisu rešeni)?

Šta će sada biti drugačije? Da li će ponovo prioritet imati investitori bliski režimu? Da li će ponovo dolaziti do zloupotrebe zakona, sve u cilju dodatnog bogaćenja rasprodajom nelegalnih stanova, izgrađenih novcem nepoznatog porekla?

Podsetimo, BIRN je samo u Beogradu našao pola miliona nelegalno ozakonjenih kvadrata, dakle, koji po zakonu iz 2015. nisu smeli da budu ozakonjeni, pa je to ipak učinjeno.

Ko nam garantuje da se to ponovo neće desiti? Jer, akteri su (skoro) isti – pomenuta Zorana Mihajlović nije tu, više nije ni Goran Vesić, ali i Aleksandar Vučić i Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević jesu sve vreme tu. Oni da garantuju da će sada – majke mi – sve biti drugačije?

Savesne budale

Ko će od sada, kada je zakon obznanjen, pa do trenutka kada ga Skupština potvrdi, sprečiti vlasnike raznih čudovišnih „kostura” od zgrada, koje nisu završene, ali po slovu zakona jesu i biće predmet novog zakona, da sad dozidaju i prodaju trenutno nepostojeće stanove u tim zgradama, pa da legalizaciju, tj. upis u katastar ostave budućim vlasnicima?

Zbog čega se u nacrtu zakona nalaze i odredbe o upisu vlasništva nad objektima sazidanim u nacionalnim parkovima? To je predsednik pre neki dan, a i ministarka danas, u ponedeljak, zaboravila da kaže – vlasništvo nad stanovima u nacionalnom parku biće upisivano za 2.000 evra, a objekti veći od 200 kvadrata za 10.000 evra. Koliko je među njima kumova, rođaka, prijatelja i finansijera organizovane kriminalne grupe na vlasti?

I, napokon, dokle će svi pošteni ljudi, koji žele da rade po zakonu, žele da plate sve obaveze i da imaju sve dozvole i čistu situaciju – dokle će oni ispadati budale?