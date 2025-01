Poljoprivrednici su pozvani da do tog datuma kupe gorivo ako do sada to nisu učinili, piše 021.

Po uredbi Vlade, poljoprivrednici koji su registrovali domaćinstvo, imaju pravo na 100 litara dizela po hektaru.

Predsednik Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Jovica Jakšić je rekao da je dobio tu poruku, ali i da ne kupuje dizel po toj povlašćenoj ceni jer je lošeg kvaliteta, te traktor troši 20 odsto više goriva, prenosi Beta.

„Kada se preračuna potrošnja i cena, nema tu matematike. Kupim gorivo na privatnoj pumpi iako je skuplje nekoliko dinara po litru jer traktor troši 20 odsto više dizela sa NIS-ove pumpe nego sa neke privatne. Nešto je kvalitetnije gorivo sa Gaspromovih (suvlasnik u NIS-u) pumpi“, rekao je Jakšić.

Novi razgovori oko sankcija NIS-u

U petak (17. januara) slede dodatni razgovori oko američkih sankcija NIS-u, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Mi smo razgovarali sa Amerikancima i sutra imamo dodatne razgovore sa OFAK-om oko sankcija NIS-u. Verujem da ćemo dobiti nešto više informacija. Iako sam i dalje siguran da će ostati neka siva zona. Za koju nećemo znati ni mi kako da se ponašamo, a ni oni kako će decenije“, rekao je Vučić .

On je naveo da se čekaju razgovori sa novom administracijom.

„Neće to biti lako, svakako im to nije prioritet i kod njih se ne menja taj odnos tako. Lukavo su sankcije sastavljene, deo bi moglo da učini US Treasury Department, drugo mora da ide preko Kongresa i tako dalje. Ne treba previše nade u to polagati, ali borićemo se i na taj način. I zajedno sa našim mađarskim prijateljima. Razgovarao sam sa Bocanom Harčekom juče“, podsetio je Vučić.

