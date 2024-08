Brodovi-hoteli za potrebe projekta EXPO 2027 bi bili u funkciji od decembra 2026. godine do novembra 2027. godine, a kreator idejnog koncepta će izabrati tri potencijalne lokacije – dve na Savi i jednu na Dunavu, piše Nova ekonomija.

Na svakom će mnorati da se osmisli i projektuje do pet priveznih mesta u kontinuitetu, za privez najviše do dva broda-hotela dužine do 135 metara i širine do 12 metara po priveznom mestu.

Ponuđač bi trebalo da izabere najpovoljniju lokaciju koju će zatim detaljnije razraditi.

Između ostalog, navedenim kriterijumima biće obuhvaćena i saobraćajna povezanost lokacije, pristupačnost javnom gradskom prevozu, raspoloživost komunalne infrastrukture (mogućnosti priključenja na električnu mrežu, internet, mogućnosti snabdevanja pitkom vodom, odnošenja smeća, zbrinjavanja otpada i slično), kao i eventualni negativni uticaji na bezbedno odvijanje vodnog saobraćaja.

Rok za izvršenje svih usluga iz ovog predmeta javne nabavke je 120 dana od dana potpisivanja Ugovora.

