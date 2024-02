Na oko dve stotine nekadašnjih radnika Robnih kuća iz Zrenjanina su „jednostavno zaboravili“ u Agenciji za privatizaciju i licenciranje stečajnih upravnika i svim nadležnim ministarstvima, piše novosadski „Dnevnik“. Neki ni dinara nisu videli od 1995. godine.

Tako oni sudskim putem potražuju plate i doprinose koji im nisu uplaćivani čak ni nekoliko godina pre stečaja i privatizacije.

„Kada su Robne kuće, koje su svoje ispostave imale bukvalno u svim većim gradovima bivše Jugoslavije, prodate Verano motorsu 2007. godine, većini zaposlenih isplaćene su plate i doprinosi za nekoliko godina unazad, koliko im poslodavac zarade nije isplaćivao“, objašnjava Konstantin Rankov, zrenjaninski advokat koji zastupa sve bivše radnike zrenjaninske „Name“.

„Nekom greškom ili previdom, ne znam kako, ali ceo Zrenjanin i svi zaposleni su zaboravljeni, pa radnici, a bilo ih je oko 200, nisu dobili ni dinar“, kaže on.

„Ne bih voleo da idemo do Strazbura“

Zrenjanincima nije preostalo ništa drugo nego da tuže državu. Jer, pre odlaska u stečaj, Robne kuće „Beograd“ bile su u gotovo stopostotnom društvenom vlasništvu. Povlačenje po sudovima traje već dve decenije.

„Nedavno su počele da stižu prve pravosnažne presude i verujem da će se to dogoditi i sa svim ostalima“, kaže advokat. Dodaje da osnovna svota nije velika, do dvesta hiljada dinara, ali da sudovi određuju i kamate. „Država je proces otegla, žali se stalno, a to samo povećava troškove. Obavestio sam o tome sve koji treba da znaju, ali zabadava“, ističe Rankov.

Mnogi bivši radnici „Robnih kuća Beograd“ više nisu među živima, pa će novac stići na račune naslednika. „Nadam se, jer ne bih voleo da idemo do Strazbura. Ko bi mogao svetu da objasni da su nadležni iz Agencije koji su, uzgred rečeno, dobro nagrađeni kad je okončan stečaj, prvo zaboravili na 200 ljudi, a onda još i sudski procesi traju dve decenije“, zaključuje advokat za Dnevnik.