Da li RTS kroz „Radio Milevu” staje na stranu „blokadera” i zašto tabloidi misle da je tako

U domovima širom Srbije ovih dana, tačno u 20 časova, prate se dogodovštine jednog beogradskog komšiluka. Kroz lik radoznale penzionerke koja zna svakoga i sve, publika upoznaje svakodnevne probleme, male drame i društvene teme koje presecaju život jednog beogradskog komšiluka.

Serija „Radio Mileva”, koja je stigla do sedme sezone, već godinama balansira između humora i društvenog komentara, otvarajući pitanja profesionalnih, porodičnih i šire društvenih odnosa.

Međutim, neke scene iz poslednjih epizoda izazvale su burne reakcije u tabloidima, koji su seriju, ali i Radio-televiziju Srbije na kojoj se prikazuje, optužili za političku propagandu i rušenje države.

„Perfidno pumpanje na RTS-u”

Reakcije su, u kratkom roku, poprimile obrise svojevrsne medijske histerije.

Tabloidi su televizijsku fikciju predstavili kao politički pamflet i pretnju državnim interesima, tvrdeći da se kroz dijaloge i zaplete šalju skrivene, ali i direktne poruke i podržava aktuelni protesti i blokade.

Tako je „Informer” objavio da Radio-televizija Srbije „perfidno pumpa blokadersku obojenu revoluciju”, uz tvrdnju da je u popularnoj seriji „kao kukavičije jaje podmetnuta blokaderska propaganda”.

Kao dokaz, ovaj list navodi repliku glavne junakinje: „Dogorelo mi je do noktiju. More, bre, revolucija! Demonstracije, blokade škola, fakulteta, vrtića, svega… Internet i portali, mediji, televizije, sve, društvene mreže, javne ličnosti…”

„Svaka sličnost sa stvarnim događajima u Srbiji, prema svemu sudeći, više je nego namerna”, zaključuje Informer.

Kritike su se proširile i na druge tabloide, pa tako dnevni list „Alo”, u naslovima tvrdi da se RTS „više i ne krije” i da je „stao u službu onih koji bi da ruše državu i sistem”.

Dalje navode tabloidi i koliko serija košta, odnosno koliko građani kroz pretplatu izdvajaju za ovakav sadržaj.

Malo i o Beogradu na vodi

Osim blokada, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević izdvojio je i scenu u kojoj lik kog tumači Nikola Kojo kritički govori o projektu „Beograd na vodi”, navodeći to kao još jedan „dokaz” navodnog političkog svrstavanja Javnog servisa.

Радио Милева, скандалозна блокадерска пропаганда, сада и против ‘Београда на води’!?! pic.twitter.com/YGpBIKBP1r — Драган Ј. Вучићевић (@djvucicevic) January 11, 2026

U istom kontekstu podsećaju i na raniji slučaj emisije „Važne stvari”, u kojoj je dete govorilo o studentskim blokadama, što su tabloidi takođe tumačili kao deo iste „kampanje”.

Regulatorno telo za elektronske medije donelo je, podsetimo, odluku da u navedenoj epizodi „Važnih stvari” nije bilo zloupotrebe deteta u političke svrhe.