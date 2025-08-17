Izjave ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj više medija optužuje da šire lažne vesti, izazivaju uznemirenost i paniku „mogu da budu i povod za nasilje prema medijima“

Udruženje novinara Srbije (UNS) protestovalo je zbog izjave ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj više medija optužuje da šire lažne vesti, izazivaju uznemirenost i paniku i smatra ih neprihvatljivim jer „mogu da budu i povod za nasilje prema medijima“.

UNS je preneo da je Lončar izjavio da ne postoji povređeno dete od 16 godina kojem se bore za život, jer su mu bubrezi otkazali, optužujući N1, Novu S, Vreme i Danas da objavljuju lažne vesti.

Nada se, kako je rekao, „da su građani Srbije shvatili da postoje ljudi i mediji koji lažu, ne samo što je laž već i širenje panike“, piše u saopštenju.

„Protiv tih ljudi Ministarstvo će podneti krivičnu prijavu za širenje panike. Molim sve građane Srbije da znaju da kada neka vest dolazi sa N1, Nove S, Vremena, Danasa da su čista laž to je vreme pokazalo do sada“, izjavio je Lončar .

UNS je preneo i da je Lončar kazao: „’Oni su su prešli svaku granicu i to je scenario obojenih revolucija – da lažu i izazivaju uznemirenost i paniku. Sve je laž, deo obojene revolucije, na vama je da procenite šta hoćete, a šta da ne čitate’“.

UNS je istakao da „niko, pa ni ministar, nema pravo da paušalno optužuje bilo koji medij da, navodno, plasira isključivo laži“.

U saopštenju piše i da svako ima pravo da bude nezadovoljan radom medija, ali da ako želi da to nezadovoljstvo izrazi na primeren način, onda ima obavezu ili da tačno određenu informaciju demantuje ili da se zbog određene informacije obrati regulatornim telima, odnosno sudu.

UNS je naveo da će čitaoci, slušaoci, gledaoci i istorija pokazati „ko je iz medijske i političke sfere na ovim prostorima najviše lagao“.

