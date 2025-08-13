Urbanizam

12.avgust 2025. Sonja Ćirić

Kosančićev venac će dobiti stambenu zgradu

U toku je arhitektonski konkurs za stambenu zgradu na zaštićenom delu Beograda, Kosančićevom vencu. Investitori su braća Micić, poznati kao zastupnici Henkela. Treba reći da su mnogi ovdašnj bogataši zidali po Beogradu bez ikakvog konkursa a po svom ukusu

Danak velikim vrućinama

11.avgust 2025. I.M.

Požari širom Crne Gore, evakuacija dela stanovništva

Širom Crne Gore besni više velikih požara, a najkritičnije je u Gornjim Rogamima, Čanju i Piperima. Nekoliko porodica je evakuisano, dok se vatra približila na svega 50 metara od hotela u Čanju. Srbija poslala helikopter „kamov“ u pomoć gašenju