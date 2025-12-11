Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru organizuju protest 21. decembra u tom gradu, a njima će se pridružiti kolege iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša

Studenti Državnog univerziteta Novi Pazar (DUNP) najavljivali su prethodnih dana da će pozvati sve građane i građanke Srbije u Novi Pazar zbog pritisaka koje i zaposleni i studenti trpe na ovom fakultetu. Jedan od zahteva studenata DUNP-a je ostavka rektorke Zane Dolićanin, a protest će biti održan 21. decembra.

Studenti iz Beograda i Novog Sada potvrdili su da će učestvovati u protestu koji organizuju njihove kolege u Novom Pazaru. Oni, takođe, dodaju da će se svima pridružiti i studenti iz Kragujevca i Niša.

„Nećemo zaboraviti braću i sestre iz Novog Pazara koji su pokazali hrabrost i odlučnost u mnogim situacijama, iako je postojala opasnost da izgube mogućnost za studiranje, što se i dogodilo“, ističu studenti iz Novog Sada za Novu.

Studenti u blokadi beogradskih fakulteta poručuju da se odlazak u Novi Pazar ne dovodi u pitanje.

„Nama je potrebna dobra organizacija, a moramo priznati da postoji strah oko toga. Prvo, svi bi da idu, već se prave prijavne liste, pa moramo da vidimo kome od autoprevoznika ćemo se obratiti. Mnogi od njih su zastrašeni, preti im se svakodnevno jer nas voze. Svakako ćemo ići organizovano. Novopazarci to zaslužuju i oni zaista jesu svet“, kaže studentkinja iz Beograda.

Reakcija na dešavanja na DUNP-u

Studenti iz Novog Pazara ispričali su ranije da će organizovati protest koji će, prema njihovim najavama, biti veći i jači, a kao reakcija na trenutna dešavanja na DUNP-u.

„Hvala svima za podršku koju non-stop dobijamo, hvala za 12. april i hvala što ste uz nas u ovim tužnim danima kada Zana Dolićanin ruši Univerzitet. Svedoci smo svega što se dešava na Univerzitetu. Profesori ostaju bez posla, studentima deli ispisnice, a ona, njeni brat i sestra ostaju kao jedini redovni profesori na Univerzitetu. Sramno“, kažu studenti Novog Pazara.

Nakon 18 godina postojanja Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) je poslednjih meseci postao simbol duboke krize u visokom obrazovanju. Zaposleni koji su podržavali blokadu tvrde da se nad njima sprovodi „sistematski pritisak” i „čistka”.

Neki od njih otišli su samovoljno, drugi nisu reizabrani, a neki su dobili otkaze. Dok profesori pominju „čistku”, uprava navodi da to nije tačno, o čemu je „Vreme“ već pisalo.

Protest u aprilu

Studenti Novog Pazara istakli su, u najavi protesta 21. decembra, da će skup na kraju godine biti veći i jači nego u aprilu ove godine.

Veliki studentski protest „Sloboda vlada čaršijom“ održan je 12. aprila u Novom Pazaru. Na taj skup su peške ili biciklima dolazili i brojni studenti iz svih krajeva Srbije.

Celodnevni skup završen je čitanjem zahteva i nastupima muzičara. Nakon čitanja zahteva, studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru poručili su da, ukoliko oni ne budu ispunjeni, te ako se nastavi svakodnevno nasilje i govor mržnje prema njima i građanima neće biti pravde.

Studenti DUNP-a ponovo su na noge digli naciju kada su 16 dana pešačili iz Novog Pazara do Novog Sada kako bi prisustvovali komemoraciji stradalima u padu nadstrešnice novosadske železničke stanice 1. novembra.

