Mladi

11.decembar 2025. B. B.

Skoro pa vrlo dobro: Mladi u Srbiji svoju bezbednost ocenili sa 3,44

Polovina mladih uzdržavala se od učešća u protestima u proteklih 12 meseci. Od onih koji nisu, skoro petinu je vređala policija, a više od četvrtine mladih trpelo je uvrede učesnika kontra-protesta. Među državnim institucijama najveće poverenje mladih zavredila je Vojska Srbije - poražavajućih 2,29

Legalizacija objekata

11.decembar 2025. Bojan Bednar

Zašto je pao sistem za onlajn legalizaciju objekata

Ako se zna da je interesovanje građana za aktivnosti vezane za administraciju uvek visoko na početku i pred kraj nekog takvog procesa, nameće se pitanje da li će sistem za onlajn legalizaciju objekata ponovo „pasti“ pred kraj roka