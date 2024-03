„Trudimo da na papiru ispunjavamo neke forme, u praksi se novinari ne osećaju bezbednije, nezavisni mediji imaju lošije uslove za opstanak i pluralizam medijskog sadržaja je ugroženiji nego do sada“, kaže za „Vreme“ generalna sekretarka NUNS-a Tamara FIlipović

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) obeležava danas 30 godina rada predstavljanjem godišnjeg pregleda stanja slobode medija i bezbednosti novinara u Srbiji.

Na skupu pod nazivom „Glasovi istine – 30 godina NUNS-a“, biće predstavljeni rezultati izveštaja „Indikatori za nivo slobode medija i indeks bezbednosti novinara 2023“.

Generalna sekretarka NUNS-a Tamara Filipović za “Vreme” kaže da rezultati izveštaja pokazuju da forme ispunjavamo, ali da nam suština u realnosti stalno izmiče. Prošle godine menjani su zakoni o javnom informisanju i elektronskim medijima i uspostavljen je u nekoliko prethodnih godina sistem brzog prijavljivanja napada i pretnji na novinare.

Međutim, kaže naša sagovornica, brojke govore suprotno, to jest da se broj pretnji i napada ne smanjuje.

Džabe smo krečili

“Osuđujuće presude su i dalje na godišnjem nivou oko 10 posto i to zapravo govori da uspostavljamo neke mehanizme koji se slabo primenjuju u praksi, a isto to važi i za zakone. Izmenili smo zakone, međutim, kada je u pitanju REM on je pasivniji nego ikada pre, kada je u pitanju Zakon o javnom informisanju dosta energije smo uložili u preciziranje i bolje definisanje projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od interesa za javnost, a sada se suočavamo sa time da opštine u ovoj godini masovno smanjuju budžete za projektno sufinansiranje i očigledno traže novi način finansiranja podobnih medija“, objašnjava Filipović.

Dodaje da su to neki prvi pokazatelji koji govore da smo „džabe krečili“.

Stanje slobode medija u Srbiji

I domaći, ali i međunarodni izveštaji pokazuju da sloboda medija pada već 10 godina unazad.

“Negde 2014. godine smo dostigli neki nivo slobode medija i popeli se na tim međunarodnim listama Reportera bez granica, Fridom hausa, a od tada do danas smo svake godine sve lošiji i lošiji.“

Iako se, kaže Filipović, trudimo da na papiru ispunjavamo neke forme, u praksi se novinari ne osećaju bezbednije, nezavisni mediji imaju lošije uslove za opstanak i pluralizam medijskog sadržaja je ugroženiji nego ikada do sada.

Naša sagovornica objašnjava i da se ne samo kod nas, već i globalno promenio medijski pejzaž, samo poimanje medija, način funkcionisanja, te da je razvoj digitalnog sveta stvorio jedno potpuno novo okruženje za funkcionisanje medija u kome ne samo da se Srbija ne snalazi, već je nivo slobode medija i globalno u padu.

„Sve više su rasuti neki partikularni interesi, država pokušava na sve načine da kontroliše i da zarobi medije. To je nešto s čime se mi u našoj zemlji susrećemo već poslednjih 30 godina i više od toga. Nekako nismo uspeli da stvorimo tu neku bazu koja bi nam omogućila da branimo te osnovne postulate slobode medija i da javni interes preovladava u medijima“, ukazuje Filipović.

Zbog toga u poslednjih deset godina, kaže ona, sve vreme beležimo pad iako se borimo na sve moguće načine da uspostavimo neko novo okruženje za rad naših kolega i koleginica i uopšte funkcionisanja medija.

Poziv na solidarnost

Konačno, Filipović zaključuje da borba tek predstoji i poziva „sve naše koleginice i kolege da stojimo solidarno i da se zajednički borimo za te neke vrednosti koje zapravo obeležavaju našu profesiju, a to je borba za javni interes i za javni prostor“.

Nezavisno udruženje novinara Srbije osnovano je 26. marta 1994. godine u beogradskom Domu omladine.

Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 350 novinara iz cele Srbije, a danas to udruženje okuplja više od 2500 članova.