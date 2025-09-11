Beograđani će za prosečan stan od oko 60 kvadrata imati uvećane račune za oko 600 dinara

Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić izjavio j da je sve spremno za početak zimske grejne sezone koja počinje 15. oktobra i najavljuje da će cena grejanja biti veća za nešto više od šest odsto i da će se to videti na novembarskim računima.

Beograđani će, kako je rekao, za prosečan stan od oko 60 kvadrata imati uvećane račune za oko 600 dinara. Pozvao je građane da štede jer je to, kako kaže, suština prelazka na naplatu po potrošnji.

Vukić je za RTS rekao da Beogradske elektrane od 1. oktobra kreću sa funkcionalnim probama i već tada mogu da počnu sa grejanjem ukoliko spoljna temepratura bude takva da mora da se greje.

„Oni koji su grejanje plaćali 8.600 dinara, sad će plaćati oko 9.200 dinara, dakle oko 600 dinara više za jedan prosečan stan od 60 kvadrata“, rekao je Vukić.

Određen broj stanova prelazi na naplatu po potrošnji

U maju su na adrese Beograđana u različitim delovima grada stigla obaveštenja da će ubuduće plaćati grejanje po potrošnji, a ne prema zagrevanoj površini.

Vukić je rekao da u dogovoru sa Ministarstvom energetike određeni broj stanova i potrošača prelazi na naplatu po potrošnji, tako da je u ovoj sezoni odlučeno da to bude nekih 30 odsto.

Jedan deo je, kaže, već bio u naplati po potrošnji i to su zgrade koje su napravljene posle 2010. godine.

„One su u obavezi da grejanje naplaćaju po potrošnji. Dakle, u maju smo obavestili negde oko 85.000 potrošača, 85.000 stanova. To su energetski najefikasnije zgrade. Dakle, mi smo birali one koje će, kada na kraju budu plaćali po potrošnji, uštedeti određeni novac“, rekao je Vukić.