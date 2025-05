Pošto su u znak podrške studentskim protestima obustavile nastavu, tri nastavnice Gimnazije i stručne škole „Svetozar Miletić“ u Srbobranu dobile su u sredu (28. maj) rešenje o prestanku radnog odnosa.

Reč je o nastavnici srpskog jezika Slavici Filipović i nastavnicama matematike i informatike Vesni Vrekić i Mirjani Mihajlov, koje su u ovoj školi bile zaposlene na neodređeno vreme, piše portal 021.rs.

Razlog otkaza je „teža povreda radne obaveze“.

„Nakon sprovedenog disciplinskog postupka, uvida u pismena izjašnjenja zaposlenih i ostalu dokumentaciju, izjavu zaposlenih na usmenoj raspravi i usmeno izlaganje odbrane punomoćnika zaposlenih, direktor je utvrdio da su Slavica Filipović, Vesna Vrekić i Mirjana Mihajlov učinile težu povredu radne obaveze na taj način što su iste kao zaposlene za vreme radnog odvijanja nastave neosnovano i protivzakonito obustavile izvršavanje radnih obaveza u periodu od 25. februara do 22. aprila, čime su ostvarile obeležja povrede radne obaveze“, navodi se u rešenju koje potpisuje direktorka Jasmina Crveni.

Dodaje se i da nisu utvrđene olakšavajuće okolnosti, kao i da protiv ovog rešenja može da se uloži žalba u roku od 15 dana od utorka, 27. maja.

Nastavnica: Tražićemo naše pravo na sudu

Jedna od nastavnica, Slavica Filipović, u ovoj školi je bila zaposlena duže od dve decenije.

Kako je rekla za 021.rs, žaliće se na rešenje o otkazu, ali da, s obzirom da „školski odbor čine i članovi Srpske napredne stranke“, na veruje da će doneti drugačiju odluku.

„Posle toga, mi ćemo, naravno, na sudu tražiti naše pravo. Samo što nećemo imati platu dok traje ceo taj sudski postupak“, navodi Filipović.

Kako kaže, kolektiv je prilično uznemiren ovakvom odlukom.

„Mnoge kolege su uznemirene, uzrujane, plaču, ne mogu da veruju. A mnoge su i zadovoljne, jer su govorili da smo neradnice kojima treba dati otkaz. Deca su, barem moja, jako besna, čula sam da viču ispred direktorkine kancelarije“, rekla je nastavnica srpskog jezika i književnosti.

Jedine u čitavoj opštini

Tri nastavnice iz Srbobrana jedine su u toj opštini koje su potpuno obustavile rad u znak podrške studentskim protestima i blokadama.

„Tokom šeste nedelje smo se dogovarale da krenemo sa nastavom jer smo videle da u čitavoj srbobranskoj opštini nikog nismo podstakle da obustavi nastavu, da nema smisla jer deca imaju časove po 45 minuta kao da se u Srbiji ništa ne dešava, da smo pokazale svoj stav. Međutim, u toku te šeste nedelje, donesen je zaključak da se pokreće disciplinski postupak protiv nas za težu povredu rada. Onda smo odlučile da još nedelju dana produžimo obustavu“, objašnjava Filipović.

Po povratku na posao, sačekalo ih je obaveštenje o saslušanju, odnosno usmenoj raspravi.

Saslušanje je održano 19. maja. Istog dana su ispred škole „Svetozar Miletić“ prosvetni radnici, građani i bivši učenici te škole održali protest u znak podrške trima nastavnicama.

Odmazda prema nastavnicima

Nastavnice iz Srbobrana samo su najnovije žrtve odmazde prema prosvetnim radnicima koja traje koliko i njihova podrška studentskim zahtevima.

Pretnje prosvetarima mesecima stižu sa najvišeg državnog vrha, a vrhunac su dostigle drastičnim umanjenjem plata početkom ove godine.

„Vreme“ je i ranije pisalo o haosu na računima prosvetara prilikom isplate februarske plate. Nekima od njih je zarada umanjena za 50 odsto, dok je drugima na račune lezalo tričavih nekoliko hiljada dinara.

Kako je tada za Novu ekonomiju objasnio stručnjak za radno pravo i predsednik Centra za dostojanstven rad Mario Reljanović, takav obračun zarada bio je protivzakonit.

„Ministarstvo prosvete je reklo da će im biti plaćeno onoliko koliko su radili, ali ta teza jednostavno nije tačna. Nastavnici su bili na svojim radnim mestima, neki od njih su, recimo, držali pripremnu nastavu maturantima, neki su obavljali svoje druge, nenastavne zadatke, ali svi su bili na poslu. Stoga je teza da neko nije dobio platu jer nije radio – besmislena”, naveo je Reljanović.

Kako je tada objasnio, ne postoji zakon koji bi omogućio poslodavcu da radniku jednostavno ne isplati čitavu platu.

„Zakonski, oni ne treba da dobiju umanjenu zaradu, već otkaz, jer to je mera koja se preduzima kada zaposleni ne dolazi na posao. Eventualno, ako se nalazi neko drugo rešenje, to je onda umanjenje zarade od 20 do 30 odsto, ne više od toga. Naravno, ja ne zagovaram to da prosvetni radnici dobiju otkaze, niti je Ministarstvu to cilj, ali ovakav obračun zarada je protivzakonit”, istakao je predsednik Centra za dostojanstven rad.

Usledili otkazi

Da li je i Ministarstvo prosvete shvatilo da postoji jači zakonski osnov da pobunjene nastavnike otpusti, umesto da im smanjuje plate – ili je jednostavno odlučilo da pređe na jači stepen represije? Šta god da je razlog, nisu izostali ni otkazi.

Krajem januara je nastavnik matematike Mladen Perović dobio otkaz u školi u Zvečanu – po svemu sudeći, jer se nekome nije svidelo što je vodio decu na utakmicu Partizana, kao i što se tamo skandira protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Po povratku sa utakmice, direktorka je sazvala roditelje dece koja su sa Perovićem išla u Beograd na sastanak. Tu je tematizovala odlazak na utakmicu kao i skandiranje Vučiću i propitivala Perovićevu ulogu u tome. Roditelji su navodno bili na strani nastavnika i tražili od direktorke da prekine obračun sa njim.

„Onda su počele nebulozne optužbe kako bi mi dali otkaz“, pričao je Perović za „Vreme“.

„Recimo, da ne upisujem redovno ocene u dnevnik, stvari birokratske prirode zbog kojih bi onda polovina nastavnika morala da ostane bez posla.“

Polovinom februara nastavniku fizičkog na zameni u OŠ „Miloš Crnjanski“ u Novom Sadu Predragu Mijatoviću nije produžen ugovor, i to nakon što je glasao za obustavu rada.

Kako su tada tvrdili roditelji, reč je o „vrednom, posvećenom i profesionalnom“ prosvetnom radniku „koga su deca jako zavolela“. S obzirom na to da je na njegovo mesto dovedena druga zamena i da pre otkaza nije bilo reči o tome, roditelji su verovali da je povod za neproduživanje ugovora upravo njegova podrška kolegama koji su stali uz studente i njihove zahteve.

Bilo je i situacija kada su nastavnici, suočeni sa pritiscima, sami odlučivali da napuste kolektiv.

Tako je nastavnik srpskog jezika Damir Jocić, koji je januara jedini obustavio nastavu u OŠ „Dobrila Stambolić“ u Svrljigu i podržao studente, u aprilu sam dao otkaz posle više od 25 godina rada. Prethodno mu Uprava škole nije odobrila slobodne dane, jer je kao dobitnik prestižne nagrade za književnost „Dušan Radović“ dobio poziv za putovanje u Crnu Goru.

Horski napadi tabloida

Napadi na nastavnike se, međutim, ne završavaju tu. Osim što se pobunjeni prosvetni radnici suočavaju sa finansijskim problemima i strahom za svoja radna mesta, neretko postaju i vreća za udaranje razgoropađenim tabloidima.

Tako su tabloidi poveli horski napad na potpredsednicu Foruma beogradskih gimnazija i nastavnicu engleskog u Devetoj beogradskoj gimnaziji Anu Dimitrijević. Povod za pisanje medija bliskih vlasti bila je sednica Saveta roditelja u Devetoj gimnaziji, održana u februaru, koju je pratilo okupljanje dela nezadovoljnih roditelja učenika ove škole, uz prisustvo policije u školskom dvorištu koja je sprečavala njihov ulazak na sastanak.

Nakon jednog novinskog izveštaja u kome je Dimitrijević, kao profesorka engleskog u toj gimnaziji i članica sindikata, pojasnila šta se u školi dešavalo, usledili su nepotpisani tekstovi na nekoliko portala koji staju u odbranu direktorke gimnazije Tatjane Šuković.

U tabloidnom tumačenju stvarnosti direktorka se našla „pod brutalnim napadima političkih aktivista koji ne biraju sredstva kako bi je diskreditovali“, a njih „predvodi Dimitrijević, poznata po gostovanjima na tajkunskim medijima Dragana Đilasa“.

Kako je Dimitrijević tada rekla za „Vreme“, htela bi da javnost shvati da profesorima jeste stalo da učenici, na koji god način, ovu školsku godinu završe i da se svi bave strategijom kako do toga doći.

„Ne želimo da ljudi misle da nas je baš briga za nastavu. Naprotiv, o njoj najviše mislimo”, istakla Ana Dimitrijević.

Izvori: 021.rs/Vreme