Poljoprivrednici iz IZOPS-a najavljuju proteste od sledeće nedelje – bar jedan u Novom Sadu. Traže dizel bez akcize, slobodno tržište, subvencionisane kredite i 300 evra po hektaru zbog suše i mraza

Traktori bi naredne sednice opet mogli da se nađu pred isntitucijama – kojim sve tačno, zasad se ne zna, ali ono što se zna je da će bar jedan protest biti održan u Novom Sadu.

Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije (IZOPS) najavila je proteste od sledeće nedelje, na kojima će ponoviti zahteve, među kojima su dizel bez akcize na pumpama, slobodno tržište i povoljni subvencionisani krediti, potvrdio je za „Vreme” Mileta Slankamenac poljoprivrednik i član ovog udruženja poljoprivrednika.

Njihovi zahtevi su identični kao ranije, a Slankamenac veruje da je protestima moguće postići njihovo ostvarenje.

Odluku da protestuju donelo je ovo udruženje na sastaku Skupštine udruženja, a čekaju ih sastanci sa drugim udruženjima poljoprivrednika, kako bi utvrdili tačan plan protesta.

Tada će biti utvrđen tačan dan i dinamika procesa.

„Mi smo generalno rekli da mi znamo naš plan i program. Nismo ga izneli. Sad ćemo videti šta kažu i drugi. Svako ima pravo glasa, pa ćemo doneti konačnu odluku”, kaže Slankamenac.

Kako dodaje, očekuje da će druga udruženja prihvatiti poziv na protest, a bilo kako bilo, IZOPS će svakako u protest.

„Svakako da mi izlazimo, mi uvek izlazimo. Naš plan je skup u Novom Sadu, videćemo s drugim udruženjima šta i kako. Neki će doći traktorima u Novi Sad, neki će doći automobilima”, kaže Slankamenac.

Dodaje da je predlog tog udruženja najpre jednodnevni štrajk upozorenja.

On je naveo da protesti najverovatnije neće biti organizovani u vidu blokade saobraćajnica, već će traktorima ići ispred institucija.

Iz Udruženja „Naše mleko” navode za „Vreme” da će o protestu odlučivati na sastanku koji predstoji.

Naknada za sušu

Loše vremenske prilike ovegodine uništile su prinose, a poljoprivrednici IZOPS-a tražiće i isplatu naknade od 300 evra po hektaru zbog suše i mraza.

„Nama država nikada nije dala nikakvu odštetu zbog nepogoda. Davale su je davno neke lokalne samouprave, ali na državnom nivou toga nije bilo nikada. Hrvatska i Rumunija, na primer, u slučajevima elementarnih nepogoda isplaćaju nadoknadu poljoprivrednicima”, kaže Slankamenac.