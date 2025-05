Mnoge delove Srbije u petak je paralisalo jako nevreme, pa je subotnje jutro osvanulo sa dosta nižom temperaturom od one koja je uobičajena za kraja maja.

Lošem vremenu, ipak, nije došao kraj, jer će prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) i u subotu na jugu i istoku Srbije biti oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a na lokalu moguće su i obilnije padavine.

U ostalim predelima se očekuje promenljivo oblačno i uglavnom suvo, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom, sa najvišim temperaturama između 15 i 20 stepeni Celzijusovih.

Iz RHMZ upozoravaju da količina padavina može da bude veća od 30 litara po kvadratnom metru, a verovatnoća za lokalnu grmljavinu na jugu i istoku Srbije je 85 odsto.

Na jugu i istoku Srbije, posebno u nedelјu, očekuju se obilnije padavine, od 40 do 80 mm za 48 sati, dok će u ostalim delovima zemlje biti promenlјivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša od 13 do 19 stepeni, najavljuju za nedelju iz RHMZ-a.