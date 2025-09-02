Miloš Pavlović više nije dekan Fakulteta dramskih umetnosti (FDU).

„Želim da Vas obavestim da sam u prethodnih sedam godina obavljao dužnost dekana u dva mandata. Prvi mandat bio je prekinut nakon godinu dana zbog izmene Zakona o visokom obrazovanju, nakon čega sam ponovo bio kandidat i izabran u puni mandat u skladu sa novim zakonom“, naveo je Pavlović, a piše Nedeljnik.

Prema njegovim rečima, u drugom mandatu je „takođe bio biran za dekana, a taj mandat je sada istekao“.

„Dužnost vršioca dužnosti dekana trenutno obavlja profesor Dragutin Ćirković, koji je za ovu funkciju predložen od strane Nastavno-umetničko-naučnog veća, a izabran od strane Saveta Fakulteta dramskih umetnosti.

Profesor Ćirković će ovu dužnost obavljati do okončanja redovne procedure izbora dekana“, poručio je Pavlović.

Pavlović je kao dekan snažno podržavao studenate u blokadi FDU.

Poznat je kao filmski i televizijski reditelj, kreativni direktor, scenarsta, kopirajter, izvršni producent reklamnih spotova i dobitnik brojnih priznanja. Redovni je profesor na FDU na katedri za Filmsku i televizijsku režiju i otac je dve ćerke.

Dragutin Ćirković je rođen u Beogradu 1968. godine. Studirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a upisao je studije na novoosnovanoj Katedri za snimanje i dizajn zvuka 1997. Na trećoj i četvrtoj godini studija učestvuje u nastavi kao student-demonstrator.

Završio je studije kao prvi diplomirani snimatelj i dizajner zvuka na FDU, u junu 2001, a od 2006. do 2012. bio je šef Katedre za snimanje i dizajn zvuka na FDU.

Od 2010. do 2015. je u zvanju vanrednog profesora FDU na Katedri za snimanje i dizajn zvuka, a od 2015. godine u zvanju redovnog profesora FDU na Katedri za snimanje i dizajn zvuka

On je profesor po pozivu i na FDU u Skoplju.