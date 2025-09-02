Niš
Nepoznati mladići sa upaljenom bakljom i motkom napali niške gimnazijalce
Učenica četvrtog razreda Gimnazije „Stevan Sremac“ svedoči da su u školu došla trojica mladića sa majicama preko lica i da su nosili upaljenu baklju i motku
Dužnost vršioca dužnosti dekana FDU trenutno obavlja profesor Dragutin Ćirković
Miloš Pavlović više nije dekan Fakulteta dramskih umetnosti (FDU).
„Želim da Vas obavestim da sam u prethodnih sedam godina obavljao dužnost dekana u dva mandata. Prvi mandat bio je prekinut nakon godinu dana zbog izmene Zakona o visokom obrazovanju, nakon čega sam ponovo bio kandidat i izabran u puni mandat u skladu sa novim zakonom“, naveo je Pavlović, a piše Nedeljnik.
Prema njegovim rečima, u drugom mandatu je „takođe bio biran za dekana, a taj mandat je sada istekao“.
„Dužnost vršioca dužnosti dekana trenutno obavlja profesor Dragutin Ćirković, koji je za ovu funkciju predložen od strane Nastavno-umetničko-naučnog veća, a izabran od strane Saveta Fakulteta dramskih umetnosti.
Profesor Ćirković će ovu dužnost obavljati do okončanja redovne procedure izbora dekana“, poručio je Pavlović.
Pavlović je kao dekan snažno podržavao studenate u blokadi FDU.
Poznat je kao filmski i televizijski reditelj, kreativni direktor, scenarsta, kopirajter, izvršni producent reklamnih spotova i dobitnik brojnih priznanja. Redovni je profesor na FDU na katedri za Filmsku i televizijsku režiju i otac je dve ćerke.
Dragutin Ćirković je rođen u Beogradu 1968. godine. Studirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a upisao je studije na novoosnovanoj Katedri za snimanje i dizajn zvuka 1997. Na trećoj i četvrtoj godini studija učestvuje u nastavi kao student-demonstrator.
Završio je studije kao prvi diplomirani snimatelj i dizajner zvuka na FDU, u junu 2001, a od 2006. do 2012. bio je šef Katedre za snimanje i dizajn zvuka na FDU.
Od 2010. do 2015. je u zvanju vanrednog profesora FDU na Katedri za snimanje i dizajn zvuka, a od 2015. godine u zvanju redovnog profesora FDU na Katedri za snimanje i dizajn zvuka
On je profesor po pozivu i na FDU u Skoplju.
Uprava PMF-a u Novom Sadu je pozvala na očuvanje autonomije univerziteta i na prestanak sve izraženijeg nasilja na ulicama Srbije, posebno prema studentima
Ime Dragana Vasiljevića, direktora policije, poslednjih meseci često je u medijima – od brojanja ljudi na skupovima do izveštaja o incidentima na protestima. Ali šta zaista spada u njegove nadležnosti, a gde počinje politički uticaj?
Više ljudi izjavilo je da su ih pripadnici JZO protivpravno lišili slobode na ulici, odveli u garažu zgrade Vladee gde su ih naterali da kleče, gazili ih, udarali, šamarali, oduzeli im i polomili mobilne telefone, pretili da će ih upucati u glavu. Najdrastičnije je postupano prema studentkinji Nikolini Sinđelić koja je obelodanila da ju je Marko Kričak lično šamarao i udarao njenom glavom o zid, kao i da joj je pretio da će da je „skine i siluje pred svima“
Milica Blažević dobila je iznenadni otkaz u Tanjugu pod obrazloženjem da je „tehnološki višak“ iako ta kuća upravo traži nove novinare. Ona za „Vreme“ kaže da je pravi razlog podrška studentima i objava na Instagramu
