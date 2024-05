„Niko se u međuvremenu nije javio. Niko nije došao ni da obiđe porodice i da sa nama razgovara. Ta slika mi ne izlazi iz glave. Plač stotinak Roma na tom groblju. Žalosno je… Bojim se, da se ovo desilo nekoj drugoj nacionalnoj manjini, svi bi otišli tamo da osude“, kaže za „Vreme“ Zlatomir Jovanović, predsednik Udruženja romskih književnika. Grob njegovog sina bio je među onima koji su na Novom groblju u Obrenovcu oskrnavljeni u noći između srede i četvrtka prošle nedelje.

Samo dan ranije, ista stvar se desila u selu Zvečka kraj Obrenovca. Prve noći je oskrnavljeno 18 grobnica, a naredne još 24. „Tu su pokušali da obiju još pet grobnica, ali nisu mogli da skinu duple betonske ploče. Na obrenovačkom groblju, blizu grobnice mog sina video sam kosture i glave, unakažene i smrvljene, kao da je neko radio neki ritual”, rekao je pisac ranije za portal N1. Mogući motiv je i pljačka, s obzirom na to da se Romi često sahranjuju sa dragocenostima.

„Ovo je radio neko ko je tačno znao koje grobnice su do sada obijane. Pomerene su i neke ploče na srpskim grobnicama da se ne bi digla tolika prašina i da bi ispalo da to nije usmereno protiv Roma. To je neko ko je veoma dobro upućen u sve. Oni su tako dobro otvorili ploče da nijedna nije okrznuta“, ističe Jovanović za „Vreme“.

Policiju čekali duže od sat vremena

Incident u Obrenovcu se desio u noći između srede i četvrtka, a sagovornik „Vremena“ kaže da na tom groblju postoji čuvar. On, ipak, nije bio u prilici da reaguje u trenutku kada se sve dešavalo.

„Čovek je video neke lampe da sijaju van osvetljenja i čuo je neko lupkanje, ali nije smeo da ide tamo. Nenaoružan čovek. U blizini su migranti koji stalno šetaju po groblju. On kaže da je zvao policiju, a policija kaže da nije dobila poziv“.

Kako kaže, njegova porodica je saznala šta se desilo tek nakon više od deset sati. I da im je to javio komšija koji se našao na groblju, a ne nadležna služba. „Mi smo zvali policiju i čekali smo nekih sat, sat i po vremena da dođe“, naglašava Jovanović.

„Padala je kiša, mi tu ništa ne možemo“

Kada je policija, naposletku, došla, bilo je potrebno izvršiti uviđaj. Naš sagovornik tvrdi da niko nije sišao u grobnicu da uzme uzorak DNK. „Ni u jednu. Nego samo na spomeniku, površno. Kažu ‘padala je kiša, mi tu ništa ne možemo da uradimo’. Kod grobnice mog sina su se zadržali pet minuta i kada su videli da se narod okuplja i da ja govorim, oni su se pokupili i otišli dalje“, kaže Jovanović.

„Mislim da je ceo uviđaj i uzimanje DNK na tih dvadesetak grobnica bio površan. To je za mene bolno. Nisam ja forenzičar, ali video sam kako su to radili“.

Nije prvi put da se ovako nešto dešava u Obrenovcu. Naš sagovornik kaže da se isto dešavalo šest ili sedam puta u prethodnih 20 godina. Niko nije bio priveden i kažnjen.

„Do sada je jedini put pokrenut nekakav postupak pre desetak godina, ali je osumnjičeni tada nastradao. On nije radio sam, bio je vođa te grupe. Kada je on nastradao, koliko ja znam, postupak je obustavljen“, ukazuje književnik.

Policija mogla da predvidi šta će se desiti u Obrenovcu

U glasu Zlatomira Jovanovića se čuje uznemirenost. Ne samo zbog onoga što mu se desilo, već i zbog odgovornosti koju oseća prema svojoj zajednici.

„U utorak na sredu, kada su obili grobnice u Zvečkoj, odmah me je pozvao zet. Ja se osećam krivim jer nisam reagovao čim sam dobio poziv. Spremao sam se tada za panel-diskusiju o kulturi Roma koja je trebalo da bude održana u sredu u Beogradu. Da sam tada otišao, da sam tada zvao medije, mislim da se ista stvar ne bi ponovila dan kasnije“, kaže Jovanović i dodaje da je isto mogla da pretpostavi i policija.

„Policija je znala šta se desilo u utorak na groblju u Zvečkoj i mogla je da predvidi da će ta banda da dođe na Novo obrenovačko groblje i da ih tu sačeka. Kada sam to rekao, oni su rekli da oni nemaju dovoljno policajaca. Da li to onda znači da smo mi nebezbedni?“, pita se naš sagovornik.

Reakcija ministarstva izostala

Jovanović je nesrećan i zbog reakcije nadležnog ministarstva za ljudska i manjinska prava. Odnosno, zbog izostanka iste.

„Kontaktirali smo kabinet ministra Žigmanova. Imao sam obećanje da će ministar odmah biti obavešten, kao i predsednik Nacionalnog saveta. Međutim, reakcija je izostala. Da je ministar seo u auto i došao, da je barem pokušao da unesrećene ljude smiri lepim rečima. Ne daj Bože da se ovako nešto desilo na primer u Subotici, hrvatskoj nacionalnoj manjini. Videli bismo odmah i reakcije hrvatskih zvaničnika i evropske štampe. I to je ono što mene boli. Znam da je bilo ranije i slučajeva skrnavljenja jevrejskog groblja. I da se danima o tome pisalo, da se upozori da se to nikada više ne desi“.

On ističe da u njemu postoji strah od ponavljanja istog dela u okolnim mestima. „Strah me Bogdanovice, tu su takođe Romi koji imaju velike grobnice. Lajkovac, Požarevac…To onda ne bi bilo dobro za državu. Zato oni moraju da spreče da do toga ne dođe“, smatra Jovanović.

Da se nešto ovako ne desi ponovo

Predsednik Udruženja romskih književnika kaže i da sumnja da su nadležni organi zbog predstoječih izbora želeli da slučaj prođe ispod radara.

„Mislim da čekaju da prođu izbori u nedelju, zato i nisu hteli da se pravi veliki problem u opštini. Jer ovde živi mnogo Roma. Ali svejedno, svi Romi su čuli. Ja sam pročitao saopštenje MUP-a, ali nisam želeo da ulazim u prepirku sa lokalnom policijom. Meni je samo krivo što ministar Žigmanov nije reagovao“, ističe Jovanović.

Na kraju, kaže da je spreman da se do kraja bori kako bi se ovaj slučaj rešio.

„Sve u svemu, meni je ostao bol u duši, srcu i u glavi. Ničija muka, nikoga ne interesuje. Ja ne odustajem. To mi je bio sin jedinac. Kakav bih ja čovek bio kada se ne bih izborio da se počinilac uhapsi. Spreman sam da idem i do ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Neće ostati na ovome. Ne samo da bih ja isterao pravdu, nego da se nešto ovako ne desi ponovo“, zaključuje sagovornik „Vremena“.

MUP: Nije bilo skrnavljenja tela

Policija je obavila uviđaj na obrenovačkim grobljima, na kojima je prijavljeno skrnavljenje 42 grobnice, rečeno je portalu N1 u MUP. Navodi se da je policija obavila uviđaj i da „intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa događajima“.

Potvrdili su da im je prijavljeno sknavljenje grobnica, ali negiraju da je došlo do skrnavljenja i vađenja tela iz sanduka.

„Policijskoj stanici u Obrenovcu prijavljeno je da je u noći 21/22. i 22/23. maja došlo do skrnavljenja 24 grobnice na Novom groblju u Obrenovcu i 18 grobnica u selu Zvečka kod Obrenovca. Policija je obavila uviđaj i tom prilikom je ustanovljeno da nije došlo do skrnavljenja niti vađenja tela iz sanduka. Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa događajima“, rečeno je portalu N1 u MUP.

U MUP ističu i da „u dužem vremenskom periodu policija u Obrenovcu nije imala prijave ovakvih događaja“.

Kazna do osam godina zatvora

Krivični zakonik propisuje da je za neovlašćeno prekopavanje, razrušavanje, oštećenje ili grubu povredu groba ili drugog mesta u kojem se umrli sahranjuje predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.

Međutim, kazna je još strožija ako je u pitanju grob pripadnika nacionalne manjine. U tom slučaju, zakon propisuje da se počinilac kazni zatvorom od jedne do osam godina.