Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je obdukcija sedmogodišnjeg dečaka iz Leskovca koji je preminuo na Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Nišu pokazala da je dečak imao tešku upalu srčanog mišića.

Prema rečima ministar zdravlja Zlatibora Lončara upala je dovela do slabosti srčanog mišića koja ne može da se preživi.

„Pokrenuta je istraga, urađena je obdukcija koja je pokazala da je dete imalo tešku i jaku upalu srčanog mišića što je dovelo do slabosti srčanog mišića. To ne može da se preživi, to je uzrok. Dešavaju se nekada stvari na koje ne možete da utičete i za koje nemate lek“, istakao je Lončar.

Dodao je da je u toku nadzor koji će pokazati da li su svi u Opštoj bolnici u Leskovcu i u UKC Niš uradili svoj deo posla kako treba.

Protest radnika Jure i porodice dečaka

Obraćanje ministra je došlo nakon jučerašnjeg protesta radnika kompanije Jura, u kojoj radi majka preminulog dečaka ispred dečijeg dispanzera u Leskovcu.

Oni su u tišini palili sveće za nesrećnog dečaka.

U centru pažnje bili su uplakani rođaci dečaka, tetka i stric, koji su za tragediju optužili lekare u ovoj ustanovi, ali i u bolnici, rekavši da je dete nestručno lečeno.

Rođaci su rekli da su ogorčeni na lekare, ali i na direktora Opšte bolnice Leskovac Nebojšu Dimitrijevića koji ih je, kako su kazali, „ubeđivao da je dečak imao sepsu“.

„Kako neko može da zna od čega je umro kada obdukcija nije završena, a rekli su da će rezultati biti poznati za 20 dana“, istakli su rođaci.

