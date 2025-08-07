Vlasnik osnovnog izvora života u Srbiji je država, ali od vode najviše koristi imaju stranci koji putem vodnih dozvola ili koncesija koriste više od 80 odsto izvorišta za komercijalnu upotrebu

Sušna leta, zime sa sve manje snega, jeseni i proleća bez obimnih kiša – tako bi se ukratko mogla opisati godišnja doba u Srbiji.

Globalno zagrevanje uzima danak, a posledice ima i po izvorišta vode u Srbiji. Smanjen je dotok vode, izvori sve češće presušuju, povećava se zagađenje, ali i potrošnja.

Uz sve to, Srbija poslednjih godina preko koncesija i vodnih dozvola izdaje dozvole za komercijalno crpljenje izvorišta, bez dugoročne kontrole i zaštite.

Iako je Republika Srbija po zakonu jedini vlasnik izvorišta voda, pravo na korišćenje izvorišta kao javnog dobra od opšteg značaja sve češće se daje stranim kompanijama.

Procene pokazuju da više od 80 odsto flaširane vode iz srpskih izvora proizvode kompanije koje su u stranom vlasništvu, a mnogi od vodećih brendova vode u Srbiji pripadaju firmama iz Nemačke, SAD, Holandije, Francuske i drugih zemalja.

Dozvole i koncesije

Mnogo izvora koriste se tako putem vodenih dozvola i koncesija, koje država daje domaćim i, u velikom broju slučajeva, stranim kompanijama. Te dozvole su obično izdate na maksimalan rok od 15 godina, uz očekivanje mogućih produžetaka.

Više od 30 kompanija u Srbiji bavi se flaširanjem vode, a to su često firme stranog porekla.

Prema dostupnim podacima, Srbija ima oko 230 istraženih izvora mineralnih i termomineralnih voda, sa ukupnim rezervama od približno metra kubnog po sekundi, što je čini jednom od najperspektivnijih zemalja regiona u tom pogledu.

Ko su vlasnici vode na srpskom tržištu?

Stoprocentni vlasnik firme „Knjaz Miloš“ iz Aranđelovca, koja puni istoimenu vodu je češka kompanija Motoni 1873, koja je 2024. preuzela manjinski deo u udelu od kompanije PepsiCo.

„Rosa“, koja se puni u fabrici Vlasinka, u sastavu je kompanije Coca-Cola, dok su vlasnici vode „Jazak“ Rusi, preko udela u kompaniji NIS.

„Minakva“ je u vlasništvu kompanije Pandam NS, koja je deo Global Water Investment Group LTD sa Britanskih Devičanskih Ostrva.

Pre nekoliko godina pojavila se informacija da je upravo za „Minakvu” zainteresovan vlasnik kompanije Tesla Ilon Mask.

Hrvatska Atlantik grupa pre nekoliko godina prodala je brend Palanačkog kiseljaka vodu „Karađorđe” beogradskom Vik Pro Univerzalu.

U domaćem vlasništvu su i brendovi „Heba” (Nektar iz Bačke Palanke), „Voda Vrnjci” (firma Ekstra pet), „Prolom” (niz malih akcionara), „Voda Voda” (Vojin Đorđević).

