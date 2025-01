Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) saopštila je danas da je Ministarstvu unutrašnjih poslova uputila prekršajnu i krivičnu prijavu za ispisivanje uznemirujućih grafita u kojima se targetira televizijski voditelj Zoran Kesić i ruži Beograd.

Na grafitima piše „1. 11. 2024 Zoran Kesić Show must go on“.

Kako sam Kesić tumači poruku grafita za Danas, ona se odnosi na rečenicu koju je izrekao na nastupu u Sarajevu 1. novembra: „Show must go on za nas koji ostajemo, koji žalimo za žrtvama i nadamo se brzom oporavku povređenih, ali i koji insistiramo na odgovornosti“.

Organizovana akcija

U prijavi ANEM-a, koju potpisuje predsednik Upravnog odbora ANEM Veran Matić, navedeno je da je delo „očigledno izvršeno u grupi budući da je napisano minimalno 200 grafita šablonom samo na potezu od Slavije do Kalemegdana u veoma kratkom roku“.

Dodaje se da su, pored toga, na desetine mesta na Vračaru, Starom gradu i Novom Beogradu ispisani grafiti veličine od nekoliko kvadratnih metara ili dugi desetak metara, kao i da su grafiti ispisani u Ulici kralja Milana, na zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, na Andrićevoj zadužbini, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, na ulasku u Terazijski tunel i vili u Njegoševoj 20.

U prijavi se navodi da je pisanje grafita prvi put primećeno 26. decembra 2024. godine, a da je Kesić slučaj prijavio 31. decembra.

Navodi se da je reč o očigledno velikoj operaciji čiji je cilj uništenje imovine, ruženje grada i uznemiravanje Zorana Kesića i njegove porodice.

U saopštenju se insistira da istraga u ovom slučaju bude hitno sprovedena, kako bi se zaustavilo ispisivanje grafita, a počinioci bili primereno kažnjeni.

I Nezavisno udruženje novinara (NUNS) je najavilo da će nadležnima prijaviti ovaj slučaj.

Ovogodišnji napadi

Navodeći da je godina tek počela, NUNS je ukazao da je već registrovao nekoliko incidenata na štetu novinara – pored ozbiljnih pretnji smrću autorima emisije „Dobar, loš, zao“ Nenadu Kulačinu i Marku Vidojkoviću, zabeleženi su medijski napadi na novinara Dinka Gruhonjića i članove njegove porodice, kao i na kolegu Darka Špera.

.Pretnje novinarima, medijski napadi na njih, kao i medijsko objavljivanje ličnih podataka pojedinaca, direktno krše zakone Srbije, uključujući Krivični zakonik, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Zakon o javnom informisanju i medijima, kao i Kodeks novinara i novinarki Srbije, ukazao je NUNS.

Udruženje je apelovalo da nadležne institucije hitno istraže i procesuiraju pretnje i napade na novinare, kao i sve koji su odgovorni za zloupotrebu ličnih podataka studenata i posledično ugrožavanje njihove bezbednosti.

Izvor: FoNet