U Srbiji se oko 130.000 građana preziva Jovanović, Petrovića ima blizu 100.000, a Nikolića oko 90.000, navodi se na sajtu RZS.

Među najčešćim prezimenima u Srbiji su i Marković, Đorđević, Stojanović, Ilić, Stanković, Pavlović i Popović.

Kada je reč o popularnosti ženskih imena, ime Radmila je bilo najpopularnije do 1943. godine.

Naredne dve godine, 1944. i 1945, devojčice su najčešće dobijale ime Slobodanka, dok je od 1946. do 1948. najčešće davano ime Mirjana.

U narednih 11 godina, od 1949. do 1959. na prvom mestu po učestalosti bilo je ime Ljiljana.

Ime Snežana najčešće je davano devojčicama rođenim od 1960. do 1963, kao i 1969. i 1970. godine, dok je pet godina u periodu 1964–1968, najzastupljenije bilo ime Vesna.

U prvoj polovini 70-ih godina 20. veka najčešća ženska imena bila su Biljana (1971–1973) i Danijela (1974–1975).

Ime Jelena bilo je najpopularnije čitavih 19 godina, kod generacija rođenih od 1976. do 1994. godine.

Narednih 17 godina, od 1995. do 2011, najviše devojčica dobijalo je ime Milica. U generaciji rođenoj 2012. godine na prvom mestu je ime Lena.

Naredne tri godine, 2013-2015 dominira ime Dunja, a narednih sedam godina, od 2016. do 2022. godine, najčešće žensko ime u Srbiji je Sofija.

Kada su u pitanju muška imena, ime Milan je bilo najpopularnije do 1941. godine, kao i u periodu 1948–1950.

Slobodan, Dragan, Zoran

U ratnim i poratnim godinama, od 1942. do 1947, najveći broj dečaka dobio je ime Slobodan.

Ime Dragan, koje nosi najveći broj muškaraca u Srbiji, bilo je najpopularnije 12 godina, od 1951. do 1962.

Narednih šest godina (1963–1968) dominira ime Zoran, 1969. i 1970. godine Goran, a zatim je devet godina, od 1971. do 1979, najčešće muško ime Dejan.

Do 1991. na prvom mestu po brojnosti bila su imena Aleksandar (1980), Milan (1981. i 1983. godine), Ivan (1982), Marko (1984–1987) i Miloš (1988–1991). Narednih 17 godina, od 1992. do 2007, kao i 2009, najviše dečaka dobijalo je ime Nikola.

Luka je bilo najpopularnije ime kod 12 generacija i to kod dečaka rođenih 2008. godine, a zatim u peridu od 2010. do 2014. i od 2017. do 2022. godine.

U 2015. godini najpopularinije muško ime bilo je Stefan, a 2016. godine Lazar.